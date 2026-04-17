В Керчи завершают отопительный сезон

Власти Керчи приняли решение о завершении отопительного сезона. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Власти Керчи приняли решение о завершении отопительного сезона. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Власти Керчи приняли решение о завершении отопительного сезона. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.
"В связи с установлением среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд, принято решение об окончании отопительного сезона", - написал он в своих соцсетях.
Подача тепла в жилые дома и социальные объекты прекратится в ночь с 19 на 20 апреля 2026 г. Теплоснабжающим организациям и управляющим компаниям поручено обеспечить выполнение мероприятий по отключению потребителей от теплоснабжения.
Ранее отопление отключили в Ялте и Саках. Отопительный сезон в Алуште планируют завершить 20 апреля. Власти Симферополя об окончании отопительного сезона пока не сообщали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи построят три новые модульные котельные
Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
14:52Пятно в Черном море: с поверхности собрали 28 тонн нефтесодержащей смеси
14:44Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
14:19В Керчи завершают отопительный сезон
14:10Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена
13:52В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в России
13:3035 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах
13:14Крымский мост сейчас - очередь выросла втрое
13:00Крымчане с 23 апреля могут подать анкеты для "Бессмертного полка онлайн"
12:56Новости СВО: Киев продолжает тысячами терять солдат и технику
12:45Взрыв во Владикавказе: названа причина гибели сотрудника коммунальных служб
12:38Ответ на террор: армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине
12:31Сдавал назад и задавил пенсионерку: крымчанин осужден за смертельное ДТП
12:25Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области
12:23Авария обесточила часть Феодосии – улицы и время подключения
12:16Грозовой шторм надвигается на Крым
12:12На Крымском мосту очередь - оперативная обстановка
12:07Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков
12:04Младенческая смертность в России достигла минимума
11:53"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии
11:42В Румынию залетел неизвестный дрон
Лента новостейМолния