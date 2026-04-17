Рейтинг@Mail.ru
В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260417/v-kerchi-gazel-stolknulas-s-uchebnoy-mashinoy-shestero-postradavshikh--1155300259.html
В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших
Шесть человек пострадали после ДТП с фургоном и учебным автомобилем в Керчи, двое находятся в реанимации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T17:09
2026-04-17T17:29
крым
новости крыма
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
керчь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155300600_0:90:890:591_1920x0_80_0_0_52b492057bbcc4c6c9f4885e0534daa1.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155300600_0:7:890:675_1920x0_80_0_0_058bc94cf7013e570c13be205381b262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших

В Керчи "Газель" раздавила учебную машину - шестеро пострадавших

17:09 17.04.2026 (обновлено: 17:29 17.04.2026)
 
© МВД КрымДТП в Керчи
ДТП в Керчи
© МВД Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали после ДТП с фургоном и учебным автомобилем в Керчи, двое находятся в реанимации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла в пятницу днем в районе Куль-Обинского шоссе.
"Водителю "Газели" за рулем стало плохо, мужчина потерял управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения", – сказано в сообщении.
В результате аварии шесть человек госпитализированы, двое из них – в реанимации, уточнили правоохранители.
Все подробности выясняются, по факту происшествия проводится проверка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
