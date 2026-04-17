В каких поездах в Крым есть душевые

2026-04-17T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В новом курортном сезоне на крымское направления поставят поезда, в состав которых включат вагоны с душевыми комнатами. Об этом информирует в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс".В частности, вагоны с душем будут включены в составы № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, №17/18 Москва – Симферополь, № 25/26 Симферополь – Кисловодск, № 27/28 Москва – Симферополь, № 67/68 Москва – Симферополь, № 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь, № 91/92 Москва – Севастополь, № 195/196 Москва – Симферополь и № 315/316 Симферополь – Адлер.Сейчас душем оборудовано порядка 300 вагонов собственного парка компании, уточняет перевозчик. Воспользоваться душем бесплатно можно в вагонах СВ, а также в вагонах всех классов в фирменном поезде №27/28 Москва – Симферополь.Продажи на летние поезда в Крым запущены с начала марта. В курортный сезон в направлении полуострова будут курсировать 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материкаШаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в КрымПлюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

