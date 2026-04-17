https://crimea.ria.ru/20260417/v-kakikh-poezdakh-v-krym-est-dushevye-1155296021.html
В каких поездах в Крым есть душевые
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155295904_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ba968cec6b0185cf825297e57da171b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155295904_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_dae06c0f1209a9c5a6ce8d09c32ecfa0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Летом в Крым запустят поезда с душевыми комнатами – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В новом курортном сезоне на крымское направления поставят поезда, в состав которых включат вагоны с душевыми комнатами. Об этом информирует в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс".
"В курортном сезоне 2026 году пассажиры девяти поездов семейства "Таврия" смогут воспользоваться вагонами с душем", – сказано в сообщении.
В частности, вагоны с душем будут включены в составы № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, №17/18 Москва – Симферополь, № 25/26 Симферополь – Кисловодск, № 27/28 Москва – Симферополь, № 67/68 Москва – Симферополь, № 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь, № 91/92 Москва – Севастополь, № 195/196 Москва – Симферополь и № 315/316 Симферополь – Адлер.
Сейчас душем оборудовано порядка 300 вагонов собственного парка компании, уточняет перевозчик. Воспользоваться душем бесплатно можно в вагонах СВ, а также в вагонах всех классов в фирменном поезде №27/28 Москва – Симферополь.
"В других поездах и классах пользование услугой составляет 200 рублей. Также у проводников можно приобрести наборы для душа", – указали в "Гранд Сервис Экспресс".
Продажи на летние поезда в Крым запущены с начала марта. В курортный сезон в направлении полуострова будут курсировать 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: