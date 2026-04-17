В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"

Новый штамм COVID-19 "Цикада" может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T09:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Новый штамм COVID-19 "Цикада" может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков.Ранее сообщалось, что новый вариант COVID-19, получивший название "Цикада", недавно был обнаружен в США и других странах. Позднее журналистам в Роспотребнадзоре сообщили, что "Цикада" не обнаружена в России, данных о тяжелом течении заболевания нет.Он уточнил, что "Цикада" не рассматривается как потенциальная причина новой эпидемии или пандемии.Отмечается, что клинические симптомы нового штамма похожи на штамм "Омикрон": у заболевшего наблюдается заложенность носа, кашель, боль в горле, покраснение, а также иногда потеря обоняния и вкуса.По словам специалиста, эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной - около 80% граждан обладают коллективным иммунитетом.Ранее сообщалось, что в России уровень заболеваемости COVID-19 снижается в течение трех недель. По состоянию на начало апреля 2026 года во многих регионах мира отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Согласно анализу динамики эпидемического процесса, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания.

