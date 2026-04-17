https://crimea.ria.ru/20260417/v-chem-opasnost-novogo-shtamma-koronavirusa-tsikada-1155281694.html
В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"
В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада" - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"
Новый штамм COVID-19 "Цикада" может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T09:37
2026-04-17T09:37
2026-04-17T09:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Новый штамм COVID-19 "Цикада" может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков.Ранее сообщалось, что новый вариант COVID-19, получивший название "Цикада", недавно был обнаружен в США и других странах. Позднее журналистам в Роспотребнадзоре сообщили, что "Цикада" не обнаружена в России, данных о тяжелом течении заболевания нет.Он уточнил, что "Цикада" не рассматривается как потенциальная причина новой эпидемии или пандемии.Отмечается, что клинические симптомы нового штамма похожи на штамм "Омикрон": у заболевшего наблюдается заложенность носа, кашель, боль в горле, покраснение, а также иногда потеря обоняния и вкуса.По словам специалиста, эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной - около 80% граждан обладают коллективным иммунитетом.Ранее сообщалось, что в России уровень заболеваемости COVID-19 снижается в течение трех недель. По состоянию на начало апреля 2026 года во многих регионах мира отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Согласно анализу динамики эпидемического процесса, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В мире есть риск эпидемии холеры - РоспотребнадзорРоспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкойВ Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
распространение коронавируса в рф, коронавирус, новости, здоровье
В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"
Новый штамм коронавируса "Цикада" опасен для определенной группы людей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Новый штамм COVID-19 "Цикада" может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков.
Ранее сообщалось, что новый вариант COVID-19, получивший название "Цикада", недавно был обнаружен в США и других странах. Позднее журналистам в Роспотребнадзоре сообщили, что "Цикада" не обнаружена в России, данных о тяжелом течении заболевания нет.
"У детей, ранее не сталкивавшихся с коронавирусом, риск заражения вирусом "Цикада" остается выше. Это объясняется тем, что в период пандемии значительная часть взрослого населения прошла вакцинацию или уже перенесла заболевание, в результате чего сформировался иммунитет", - цитирует Отабекова РИА Новости.
Он уточнил, что "Цикада" не рассматривается как потенциальная причина новой эпидемии или пандемии.
Отмечается, что клинические симптомы нового штамма похожи на штамм "Омикрон": у заболевшего наблюдается заложенность носа, кашель, боль в горле, покраснение, а также иногда потеря обоняния и вкуса.
По словам специалиста, эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной - около 80% граждан обладают коллективным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что в России уровень заболеваемости COVID-19 снижается
в течение трех недель. По состоянию на начало апреля 2026 года во многих регионах мира отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Согласно анализу динамики эпидемического процесса, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания.
