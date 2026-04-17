В Большой Ялте на весь день ограничат движение на нескольких участках дорог - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
В Большой Ялте на весь день ограничат движение на нескольких участках дорог
В Большой Ялте на весь день ограничат движение на нескольких участках дорог - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Большой Ялте на весь день ограничат движение на нескольких участках дорог
В Большой Ялте 18 апреля на весь день ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог в сторону Гончарного. Об этом предупредили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Большой Ялте 18 апреля на весь день ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог в сторону Гончарного. Об этом предупредили в минтрансе Крыма.Движение будет полностью перекрыто на полуторакилометровом участке дороги Гончарное – Ялта (34+500 км по 35+200 км) и на двухкилометровом отрезке Симеизского спуска от дороги Гончарное – Ялта до трассы Ялта – Севастополь (с 0+000 км по 2+200 км), уточнили в минтрансе.19 марта на участке дороги Ялта – Севастополь ввели реверсивное движение для проведения противооползневых работ. Объехать эти участки возможно через Байдарские ворота – со стороны сел Гончарное и Тыловое, уточнили в департаменте.Дорожные работы на трассе Ялта – Севастополь начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
крым, алушта, риа новости крым, транспорт, минтранс крыма, дороги, дороги крыма
В Большой Ялте на весь день ограничат движение на нескольких участках дорог

В Большой Ялте 18 апреля на весь ограничат проезд к Гончарному - минтранс Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Большой Ялте 18 апреля на весь день ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог в сторону Гончарного. Об этом предупредили в минтрансе Крыма.
"В связи с проведением спортивного мероприятия на территории городского округа Ялта вводятся временные ограничения для всех видов транспорта с 9:00 до 17:00", - уточнили в ведомстве.
Движение будет полностью перекрыто на полуторакилометровом участке дороги Гончарное – Ялта (34+500 км по 35+200 км) и на двухкилометровом отрезке Симеизского спуска от дороги Гончарное – Ялта до трассы Ялта – Севастополь (с 0+000 км по 2+200 км), уточнили в минтрансе.
19 марта на участке дороги Ялта – Севастополь ввели реверсивное движение для проведения противооползневых работ. Объехать эти участки возможно через Байдарские ворота – со стороны сел Гончарное и Тыловое, уточнили в департаменте.
Дорожные работы на трассе Ялта – Севастополь начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону.
20:07В Большой Ялте на весь день ограничат движение на нескольких участках дорог
19:51В каких поездах в Крым есть душевые
19:37Тепло сменится ненастьем - погода в Крыму на выходных
19:32Герои Крыма показали школьникам Сакского района тактические мастер-классы
19:15Международный день кофе: что предпочитают крымчане
18:45Инженеру РЖД предъявлено обвинение из-за схода вагонов под Ульяновском
18:31Когда в Феодосии закончат отопительный сезон
18:23Второй Южный форум инноваций в девелопменте состоится в Алуште
18:03Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ
17:51Они бесполезны: Трамп жестко прошелся по НАТО
17:45В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпорта
17:34Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
17:28Число пострадавших в ДТП с учебной машиной в Керчи выросло до семи
17:23Путин собрал Совбез
17:14Крымский мост - ждать проезда приходится около часа
17:09В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших
16:45В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей
16:30В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными
16:22Ветераны ВОВ в Крыму получат выплаты ко Дню Победы
16:13Самозапрет на кредиты установили 200 тысяч крымчан – как это работает
Лента новостейМолния