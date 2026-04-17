"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии - РИА Новости Крым, 17.04.2026
"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии
"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии
"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии

Ценой крови украинцев Европа затягивает конфликт с Россией – начальник армии Бельгии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. ЕС поддерживает Украину для того, чтобы ценой крови ее граждан затянуть конфликт с Россией. Такое признание сделал начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir.

"Следовательно, к 2030 году необходимо быть в состоянии сказать (президенту РФ) Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Именно поэтому мы их так активно поддерживаем", - приводит его слова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается нападать на Европу. Он отметил, что власти европейских стран продолжают нагнетать обстановку заявлениями о подготовке к войне с Россией для того, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.
В феврале этого года начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков заявил, что милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами.
