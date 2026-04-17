https://crimea.ria.ru/20260417/ukraina-rano-ili-pozdno-poluchit-rakety-taurus--mnenie-1155282865.html

Украина рано или поздно получит ракеты Taurus – мнение

2026-04-17T10:37

германия

украина

в мире

оружие

поставки западного оружия украине

ракеты taurus

юрий светов

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146725190_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_6acb466f35e69b3d48d9b6ec8b19439e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Германия рано или поздно передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, вопреки заявлениям официальных лиц ФРГ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Юрий Светов."Запретов никаких нет, это вопрос целесообразности. Думаю, все подготовлено для того, чтобы Taurus передать Украине. Вспомните, сколько было разговор про F-16 и Mirage (американский и французский истребители – ред.). Их в итоге передали Украине, которая применяет их при отражении атак нашей баллистики. Мы эту всю историю проходили, и с танками Leopard и Abrams", – сказал эксперт.По словам Светова, подписание соглашения между Берлином и Киевом о производстве вооружений для Украины на 4 млрд евро свидетельствует о том, что Германия решила осуществить новый Drang nach Osten ("поход на Восток").По мнению Светова, если Берлин, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, тратит огромные деньги на продолжение конфликта с Россией, значит, общественное мнение Германии поддерживает такую политику своей элиты.Ранее в ходе визита Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 млрд евро. В частности, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов УкраинеБритания передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

