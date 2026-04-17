Украина рано или поздно получит ракеты Taurus – мнение
Украина рано или поздно получит ракеты Taurus – мнение - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Украина рано или поздно получит ракеты Taurus – мнение
Германия рано или поздно передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, вопреки заявлениям официальных лиц ФРГ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T10:37
2026-04-17T10:37
2026-04-17T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Германия рано или поздно передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, вопреки заявлениям официальных лиц ФРГ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Юрий Светов."Запретов никаких нет, это вопрос целесообразности. Думаю, все подготовлено для того, чтобы Taurus передать Украине. Вспомните, сколько было разговор про F-16 и Mirage (американский и французский истребители – ред.). Их в итоге передали Украине, которая применяет их при отражении атак нашей баллистики. Мы эту всю историю проходили, и с танками Leopard и Abrams", – сказал эксперт.По словам Светова, подписание соглашения между Берлином и Киевом о производстве вооружений для Украины на 4 млрд евро свидетельствует о том, что Германия решила осуществить новый Drang nach Osten ("поход на Восток").По мнению Светова, если Берлин, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, тратит огромные деньги на продолжение конфликта с Россией, значит, общественное мнение Германии поддерживает такую политику своей элиты.Ранее в ходе визита Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 млрд евро. В частности, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов УкраинеБритания передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
германия
украина
германия, украина, в мире, оружие, поставки западного оружия украине, ракеты taurus, юрий светов, мнения
Украина рано или поздно получит ракеты Taurus – мнение
Германия рано или поздно передаст Украине ракеты Taurus – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым.
Германия рано или поздно передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, вопреки заявлениям официальных лиц ФРГ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Юрий Светов.
"Запретов никаких нет, это вопрос целесообразности. Думаю, все подготовлено для того, чтобы Taurus передать Украине. Вспомните, сколько было разговор про F-16 и Mirage (американский и французский истребители – ред.). Их в итоге передали Украине, которая применяет их при отражении атак нашей баллистики. Мы эту всю историю проходили, и с танками Leopard и Abrams", – сказал эксперт.
По словам Светова, подписание соглашения между Берлином и Киевом о производстве вооружений для Украины на 4 млрд евро свидетельствует о том, что Германия решила осуществить новый Drang nach Osten ("поход на Восток").
"Когда-то в Германии был фюрер Гитлер… Теперь, похоже, Германия нашла себе нового фюрера в лице канцлера (Фридриха) Мерца, у которого предки были нацистами и участвовали в войне. И теперь немцы готовятся к новому "походу на Восток", только немного хитрее, когда оружие возьмут немецкое, а солдаты будут украинские", – считает политолог.
По мнению Светова, если Берлин, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, тратит огромные деньги на продолжение конфликта с Россией, значит, общественное мнение Германии поддерживает такую политику своей элиты.
Ранее в ходе визита Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений
, касающихся закупки и производства вооружений на 4 млрд евро. В частности, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева
и главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев.
Читайте также на РИА Новости Крым: