Удары по Украине: повреждена критическая инфраструктура

Удары по Украине: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 17.04.2026

Удары по Украине: повреждена критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены на Украине после серии ночных взрывов, сообщают утром в пятницу местные власти.

2026-04-17T08:15

2026-04-17T08:15

2026-04-17T08:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены на Украине после серии ночных взрывов, сообщают утром в пятницу местные власти.По информации главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военно-гражданской администрации Александра Прокудина, повреждения получила критическая инфраструктура.За прошедшие сутки взрывы прогремели в более тридцати населенных пунктах региона, в том числе и в подконтрольном ВСУ городе Херсон, уточнил он.В Днепропетровской области разбита инфраструктура в Никопольском районе. Громко было в Никополе и еще четырех территориальных общинах региона, проинформировал глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.Кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области в течение минувших суток зафиксировали 726 взрывов в 39 населенных пунктах. Такие цифры в своем Telegram-канале приводит глава местной военно-гражданской администрации Иван Федоров.Было громко в Запорожье, Камышевахе, Таврическом, Заречном, Юрковке, Гуляйпольском, Копанях, Ровно, Воздвижовке, Васильевском и в Верхней Терсе, перечислил он.Также в Одессе в период с четырех по пяти утра звучал сигнал воздушной тревоги, о чем сообщал в своих социальных сетях глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.По данным Кипера, еще на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары.Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске. Повреждения и пожары фиксируют в разных областях Украины. Накануне российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и портИдиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой областиГде пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение

украина

херсонес

запорожье

днепропетровская область

одесса

украина, взрыв, удары по украине, херсонес, запорожье, днепропетровская область, одесса, в мире, новости сво, новости