Удары по Украине: повреждена критическая инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены на Украине после серии ночных взрывов, сообщают утром в пятницу местные власти. РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T08:50
08:15 17.04.2026 (обновлено: 08:50 17.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены на Украине после серии ночных взрывов, сообщают утром в пятницу местные власти.
По информации главы подконтрольной Киеву Херсонской областной военно-гражданской администрации Александра Прокудина, повреждения получила критическая инфраструктура.
За прошедшие сутки взрывы прогремели в более тридцати населенных пунктах региона, в том числе и в подконтрольном ВСУ городе Херсон, уточнил он.
В Днепропетровской области разбита инфраструктура в Никопольском районе. Громко было в Никополе и еще четырех территориальных общинах региона, проинформировал глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.
Кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области в течение минувших суток зафиксировали 726 взрывов в 39 населенных пунктах. Такие цифры в своем Telegram-канале приводит глава местной военно-гражданской администрации Иван Федоров.
Было громко в Запорожье, Камышевахе, Таврическом, Заречном, Юрковке, Гуляйпольском, Копанях, Ровно, Воздвижовке, Васильевском и в Верхней Терсе, перечислил он.
Также в Одессе в период с четырех по пяти утра звучал сигнал воздушной тревоги, о чем сообщал в своих социальных сетях глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.
"Получили повреждения объекты портовой, транспортной инфраструктуры. Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры", - написал он в соцсетях.
По данным Кипера, еще на нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары.
Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела
в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске. Повреждения и пожары фиксируют в разных областях Украины.
Накануне российские войска нанесли массированный удар
высокоточным оружием и БПЛА по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ, сообщали в Минобороны РФ.
