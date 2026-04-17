Удар Storm Shadow по Брянску: установлен отдавший приказ офицер ВСУ - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Удар Storm Shadow по Брянску: установлен отдавший приказ офицер ВСУ
Удар Storm Shadow по Брянску: установлен отдавший приказ офицер ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ ударить ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта. Об этом шла речь на оперативном совещании СК в Луганске под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.
ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске 10 марта этого года. По данным Следственного комитета, при атаке боевики применили не менее 16 ракет Storm Shadow. В результате погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения, в том числе один ребенок. Повреждено более 420 объектов гражданской инфраструктуры.

"Установлено, что к нанесению удара причастен командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик*, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта, он объявлен в международный розыск и заочно арестован", – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Ранее Булацик* уже был приговорен в России 18 годам лишения свободы за нанесение бомбового удара по территории нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.
По данным СК, с 2014 года следственными органами ведомства возбуждено почти 10 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Завершено расследование 1000 дел, порядка 850 уже рассмотрены судом. К уголовной ответственности привлечены более 1000 иностранных наемников, в отношении которых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
