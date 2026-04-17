Удар Storm Shadow по Брянску: установлен отдавший приказ офицер ВСУ - РИА Новости Крым, 17.04.2026

Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ ударить ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта. Об этом шла речь на... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T10:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ ударить ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта. Об этом шла речь на оперативном совещании СК в Луганске под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске 10 марта этого года. По данным Следственного комитета, при атаке боевики применили не менее 16 ракет Storm Shadow. В результате погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения, в том числе один ребенок. Повреждено более 420 объектов гражданской инфраструктуры.Ранее Булацик* уже был приговорен в России 18 годам лишения свободы за нанесение бомбового удара по территории нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.По данным СК, с 2014 года следственными органами ведомства возбуждено почти 10 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Завершено расследование 1000 дел, порядка 850 уже рассмотрены судом. К уголовной ответственности привлечены более 1000 иностранных наемников, в отношении которых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

