Удар Storm Shadow по Брянску: установлен отдавший приказ офицер ВСУ
Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ ударить ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта. Об этом шла речь на... РИА Новости Крым, 17.04.2026
Следком установил личность отдавшего приказ на удар Storm Shadow по Брянску офицера ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ ударить ракетами Storm Shadow по Брянску 10 марта. Об этом шла речь на оперативном совещании СК в Луганске под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.
ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске 10 марта этого года. По данным Следственного комитета, при атаке боевики применили не менее 16 ракет Storm Shadow. В результате погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения, в том числе один ребенок. Повреждено более 420 объектов гражданской инфраструктуры.
"Установлено, что к нанесению удара причастен командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик*, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта, он объявлен в международный розыск и заочно арестован", – говорится в сообщении пресс-службы СК.
Ранее Булацик* уже был приговорен в России 18 годам лишения свободы за нанесение бомбового удара по территории нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.
По данным СК, с 2014 года следственными органами ведомства возбуждено почти 10 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Завершено расследование 1000 дел, порядка 850 уже рассмотрены судом. К уголовной ответственности привлечены более 1000 иностранных наемников, в отношении которых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
