Тепло сменится ненастьем - погода в Крыму на выходных
2026-04-17T19:37
Тепло сменится ненастьем - погода в Крыму на выходных

19:37 17.04.2026
 
© РИА Новости КрымТучи в Симферополе
Тучи в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Теплая, малооблачная погода в субботу и дождь в воскресенье ожидают Крым в ближайшие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Так, по его прогнозу, в субботу на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночная температура +4…+9, на побережье + 11.
"А днем из-за влияния южного циклона небо постепенно начнут заволакивать многослойные облака, преимущественно без осадков, но температура воздуха за счет сокращения лучистой энергии солнца днем понизится до +13…+18 градусов, при этом будет северо-восточный ветер по силе 3-8 метров в секунду", - рассказал он.
В воскресенье, отметил метеоролог, погода испортится окончательно.
"В тыл циклона будут поступать вместе с северным ветром более прохладные воздушные массы и массивы кучево-дождевых облаков, поэтому ночью +6…+11, а днем посвежее - до + 10…+15. Это уже ниже, чем должно быть в это время года по климатической норме", - уточнил он.
Так что в воскресенье придется доставать зонты – предупредил Евгений Тишковец.
Как сообщалось, в Крыму в воскресенье,19 апреля, ожидаются сильные ливни с ветром и грозами, объявлено экстренное предупреждение.
