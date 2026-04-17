Тепло сменится ненастьем - погода в Крыму на выходных

Теплая, малооблачная погода в субботу и дождь в воскресенье ожидают Крым в ближайшие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 17.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Теплая, малооблачная погода в субботу и дождь в воскресенье ожидают Крым в ближайшие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Так, по его прогнозу, в субботу на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночная температура +4…+9, на побережье + 11."А днем из-за влияния южного циклона небо постепенно начнут заволакивать многослойные облака, преимущественно без осадков, но температура воздуха за счет сокращения лучистой энергии солнца днем понизится до +13…+18 градусов, при этом будет северо-восточный ветер по силе 3-8 метров в секунду", - рассказал он.В воскресенье, отметил метеоролог, погода испортится окончательно.Так что в воскресенье придется доставать зонты – предупредил Евгений Тишковец.Как сообщалось, в Крыму в воскресенье,19 апреля, ожидаются сильные ливни с ветром и грозами, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет вторая половина весны в Крыму: прогноз от ФОБОССнег в горах Крыма: как надолго задержится зимаКак обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек

