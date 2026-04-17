Стрельбы в Сочи: работают системы оповещения населения - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Стрельбы в Сочи: работают системы оповещения населения
В порту Сочи военные проводят учебные стрельбы. Об этом жителей и гостей региона предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В порту Сочи военные проводят учебные стрельбы. Об этом жителей и гостей региона предупредили в местной администрации.В администрации обратились к населению с просьбой сохранять спокойствие. Накануне в Феодосии военные проводили учения. В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороныНАТО создает угрозы России в Черном море – ПатрушевНа Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
09:19 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В порту Сочи военные проводят учебные стрельбы. Об этом жителей и гостей региона предупредили в местной администрации.

"17 апреля с 09:30 до 23:00 в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные стрельбы. В 09:20 будет осуществлено речевое оповещение населения", - говорится в сообщении.

В администрации обратились к населению с просьбой сохранять спокойствие.
Накануне в Феодосии военные проводили учения. В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
