https://crimea.ria.ru/20260417/seriya-podzemnykh-tolchkov-proizoshla-v-turtsii-1155283218.html

Серия подземных толчков произошла в Турции

2026-04-17T10:45

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,2 произошла в Турции в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, самый сильный толчок зафиксирован в центральной части страны в 05:45 по всемирному времени или в 08:45 – по московскому.Очаг залегал на глубине пяти километров, в 53 километрах к северо-западу от города Кахраманмараша с населением 376 тысяч человек и в 19 км к югу от 34-тысячного Гексуна.Кроме того, в ночь на 17 апреля и утром в разных частях Турции, а также в турецко-иранском регионе зафиксированы более 20 толчков разной силы, с магнитудой до 2,8. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.14 апреля в Турции также фиксировали серию подземных толчков с максимальной магнитудой 3,8. 8 апреля в Каспийском море в 66 километрах от города Ленкорань в Азербайджане ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноНа плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилищеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

