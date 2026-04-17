Сдавал назад и задавил пенсионерку: крымчанин осужден за смертельное ДТП
Житель Джанкойского района Крыма получил условный срок за смертельный наезд на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
2026-04-17T12:31
В Крыму водитель грузовика получил условный срок за смертельный наезд на пенсионерку

12:31 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма получил условный срок за смертельный наезд на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в декабре 2025 года в селе Новоозерное под Евпаторией. Мужчина за рулем фургона "ГАЗ", двигаясь задним ходом после разгрузки товара в магазине, сбил переходившую дорогу пенсионерку. В результате ДТП женщина скончалась.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", - проинформировали в пресс-службе.
Также осужденный лишен права управления транспортными средствами на два года. Пока приговор в законную силу не вступил.
