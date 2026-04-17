Сдавал назад и задавил пенсионерку: крымчанин осужден за смертельное ДТП
Житель Джанкойского района Крыма получил условный срок за смертельный наезд на пенсионерку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма получил условный срок за смертельный наезд на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По данным надзорного ведомства, авария произошла в декабре 2025 года в селе Новоозерное под Евпаторией. Мужчина за рулем фургона "ГАЗ", двигаясь задним ходом после разгрузки товара в магазине, сбил переходившую дорогу пенсионерку. В результате ДТП женщина скончалась.Также осужденный лишен права управления транспортными средствами на два года. Пока приговор в законную силу не вступил.
крым, дтп, происшествия, прокуратура республики крым, уголовный кодекс, приговор
В Крыму водитель грузовика получил условный срок за смертельный наезд на пенсионерку