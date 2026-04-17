Самозапрет на кредиты установили 200 тысяч крымчан – как это работает - РИА Новости Крым, 17.04.2026

С прошлого года у россиян появилась возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Этой возможностью уже воспользовались 200 тысяч крымчан. Насколько...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. С прошлого года у россиян появилась возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Этой возможностью уже воспользовались 200 тысяч крымчан. Насколько актуальна мера и как ею воспользоваться – об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.По его словам, опция продолжает набирать популярность. С ноября число крымчан, установивших самозапреты, выросло на 50 тысяч человек. С учетом введенного в прошлом году периода охлаждения, объемы кредитного мошенничества в 2025 году снизились на 40%."Период охлаждения — мера, которая также была введена с прошлого года. Это правило, по которому, если вы берете кредит в банке в сумме от 50 до 200 тысяч рублей, кредитные средства будут вам доступны через четыре часа. Если сумма вашего кредита более 200 тысяч – через 48 часов", – напомнил эксперт.Что касается самозапретов, по его словам, установить такую услугу очень просто: это делается по заявлению на портале Госуслуг или в отделении МФЦ. В заявлении необходимо выбирать виды кредитов, на которые нужно установить запрет.Уже действующая кредитная карта, как и все действующие кредитные договоры, при установлении самозапрета продолжают действовать, платежи по ним обязательны. Если самозапрет потребуется снять, сделать это легко – также на Госуслугах или в МФЦ. Но нужно учесть, что при отмене самозапрета снятие произойдет через один-два дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасноПочему при снижении инфляции цены растутСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

