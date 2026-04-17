Ростех передал армии России партию Су-35С

2026-04-17T11:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. На вооружение Минобороны России поступила партия многофункциональных истребителей Су-35С четвертого поколения. Боевые машины, которые считаются самыми результативными в мире, передала госкорпорация Ростех.В пресс-службе отметили, что самолет предназначен для решения широкого круга боевых задач: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием.Также на Су-35С можно производить разведку и атаковать позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.Ранее Ростех передал крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения Минобороны России.Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что армия России только в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения. А в течение первого полугодия планируется поставка более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.Также председатель правительства Михаил Мишустин сообщал, что поставки отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции выросли на десятки процентов.

