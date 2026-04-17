Ракета с космическими аппаратами для Минобороны вышла на орбиту

С космодрома Плесецк в пятницу успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б". Об этом сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T08:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. С космодрома Плесецк в пятницу успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б". Об этом сообщили в Роскосмосе.После старта ракету-носитель взяли на сопровождение средства наземного измерительного комплекса космодрома. 5 февраля российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз – 2.1б", а 25 декабря прошлого года - ракету-носитель "Союз-2.1а"."Союз-2.1б" — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения.Также с помощью этой ракеты производится вывод на орбиту спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Первый пуск "Союз 2.1б" состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура с разгонным блоком "Фрегат", ракета вывела на орбиту европейский космический телескоп COROT.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

