Пятно в Черном море: с поверхности собрали 28 тонн нефтесодержащей смеси

В Анапе нарастили группировку для ликвидации последствий ЧС в Черном море. Об этом сообщает правительство России по итогам заседания правкомиссии под...

2026-04-17T14:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Анапе нарастили группировку для ликвидации последствий ЧС в Черном море. Об этом сообщает правительство России по итогам заседания правкомиссии под руководством вице-премьера Виталия Савельева."Оперативно принято решение о наращивании сводной группировки сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС. Сегодня в работах задействованы 1118 человек и 205 единиц техники. Дополнительно сформирована водолазная группа численностью 40 человек", - говорится в сообщении.Кроме того, усилен контроль за обстановкой в Черном море с использованием данных космического мониторинга. Морспасслужба дополнительно обследовала районы крушения танкеров. В местах установки кофердамов и на поверхности моря следов замазучивания не обнаружено. "Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное БПЛА киевского режима за пределами территориальных вод РФ. Окончательно это будет установлено по результатам экспертизы собранных нефтепродуктов", - отметили в правительстве.На пляжах Анапы локализованы все очаги выброса мазута, сейчас проводятся очистка и вывоз загрязненного грунта. Собрано 247 тонн, вывезено 229 тонн.В ближайшее время начнется завоз чистого песка для проведения отсыпки анапских пляжей. Восстановительные работы будут проводиться по мере завершения очистки берега от новых выбросов нефтепродуктов.10 апреля в 11 километрах от берега Анапы было обнаружено нефтяное пятно. В этот же день радужную пленку обработали биосорбентом и установили боновые заграждения. Как добавили в оперативном штабе Кубани, появление нефтепродуктов специалисты связывают с атаками беспилотников ВСУ на суда в акватории Черного и Азовского морей. 14 апреля выявлен новый выброс мазута в районе центрального пляжа Анапы. На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все пляжи Краснодарского края очищены от мазута и готовы принять отдыхающих этим летом в полном объеме.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

