Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности по вопросам взаимодействия со странами... РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности по вопросам взаимодействия со странами СНГ."Мы обсудим сегодня вопрос, которым занимаемся на постоянной основе. Это взаимодействие с нашими ближайшими соседями – со странами СНГ. У нас к этому всегда было, есть и, я уверен будет всегда особое отношение. Хотя бы в силу исторических соображений. А также в силу того, что очень большой объем работы в том числе и в сфере экономического взаимодействия", - сказа Путин, открывая совещание, видеокадры которого опубликовала пресс-служба Кремля.Президент подчеркнул, что с государствами-членами СНГ у России на протяжении десятилетий сложились особые отношения в гуманитарной сфере и человеческом измерении."Много смешанных браков, много взаимных интересов и в сфере культуры и в других областях", - констатировал президент и предложил озвучить доклад по теме министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в узком составе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГМинистры обороны стран СНГ обсудили развитие военного сотрудничестваРоссия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
владимир путин (политик), совет безопасности россии , снг, политика, новости
Путин собрал Совбез

Путин собрал Совбез по вопросам взаимодействия со странами СНГ – Кремль

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности по вопросам взаимодействия со странами СНГ.
"Мы обсудим сегодня вопрос, которым занимаемся на постоянной основе. Это взаимодействие с нашими ближайшими соседями – со странами СНГ. У нас к этому всегда было, есть и, я уверен будет всегда особое отношение. Хотя бы в силу исторических соображений. А также в силу того, что очень большой объем работы в том числе и в сфере экономического взаимодействия", - сказа Путин, открывая совещание, видеокадры которого опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент подчеркнул, что с государствами-членами СНГ у России на протяжении десятилетий сложились особые отношения в гуманитарной сфере и человеческом измерении.
"Много смешанных браков, много взаимных интересов и в сфере культуры и в других областях", - констатировал президент и предложил озвучить доклад по теме министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Для России страны СНГ являются друзьями и стратегическими партнерами, с которыми Москва будет всемерно укреплять сотрудничество, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества в узком составе.
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииСНГПолитикаНовости
 
