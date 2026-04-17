Ответ на террор: армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Ответ на террор: армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 11 по 17 апреля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Кроме того, ударам российских войск подверглись военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
