Рейтинг@Mail.ru
Они бесполезны: Трамп жестко прошелся по НАТО - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260417/oni-bespolezny-tramp-zhestko-proshelsya-po-nato-1155302191.html
Они бесполезны: Трамп жестко прошелся по НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал НАТО бесполезной организацией и призвал союзников по альянсу держаться подальше от Ормузского пролива. РИА Новости Крым, 17.04.2026
дональд трамп
сша
новости
политика
нато
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2403:1353_1920x0_80_0_0_009285cdf9df28bb9387e760d3569ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал НАТО бесполезной организацией и призвал союзников по альянсу держаться подальше от Ормузского пролива.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил о полном открытии Ормузского пролива на время прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Трамп поблагодарил Тегеран за это решение.Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph глава Белого дома заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.Генсек НАТО Марк Рютте по итогам встречи с Трампом в начале апреля отметил разочарованность американского президента союзниками по альянсу и признал, что НАТО провалила тест Вашингтона на иранском треке.Министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Европа сама заложила бомбу под альянс, сокращая свои расходы на оборону на протяжении десятилетий. По его словам, даже без формального выхода США из альянса Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести войска и сократить обмен военной разведывательной информацией, что стало бы серьезным ударом по военной готовности НАТО в Европе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Словения проведет референдум по выходу из НАТО Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО Трамп больше не рассчитывает на помощь НАТО
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2137:1602_1920x0_80_0_0_860e4bc440ee3e015b33cac48e7d26cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал НАТО бесполезной организацией и призвал союзников по альянсу держаться подальше от Ормузского пролива.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил о полном открытии Ормузского пролива на время прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Трамп поблагодарил Тегеран за это решение.
"Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они оказались бесполезны, когда понадобилась помощь, – бумажные тигры!", – написал американский лидер в Truth Social.
Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph глава Белого дома заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.
Генсек НАТО Марк Рютте по итогам встречи с Трампом в начале апреля отметил разочарованность американского президента союзниками по альянсу и признал, что НАТО провалила тест Вашингтона на иранском треке.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Европа сама заложила бомбу под альянс, сокращая свои расходы на оборону на протяжении десятилетий. По его словам, даже без формального выхода США из альянса Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести войска и сократить обмен военной разведывательной информацией, что стало бы серьезным ударом по военной готовности НАТО в Европе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дональд ТрампСШАНовостиПолитикаНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
