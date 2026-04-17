Они бесполезны: Трамп жестко прошелся по НАТО - РИА Новости Крым, 17.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал НАТО бесполезной организацией и призвал союзников по альянсу держаться подальше от Ормузского пролива.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил о полном открытии Ормузского пролива на время прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Трамп поблагодарил Тегеран за это решение.Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph глава Белого дома заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.Генсек НАТО Марк Рютте по итогам встречи с Трампом в начале апреля отметил разочарованность американского президента союзниками по альянсу и признал, что НАТО провалила тест Вашингтона на иранском треке.Министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Европа сама заложила бомбу под альянс, сокращая свои расходы на оборону на протяжении десятилетий. По его словам, даже без формального выхода США из альянса Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести войска и сократить обмен военной разведывательной информацией, что стало бы серьезным ударом по военной готовности НАТО в Европе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Словения проведет референдум по выходу из НАТО Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО Трамп больше не рассчитывает на помощь НАТО

