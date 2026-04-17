Новости СВО: Киев продолжает тысячами терять солдат и технику

Новости СВО: Киев продолжает тысячами терять солдат и технику - РИА Новости Крым, 17.04.2026

Новости СВО: Киев продолжает тысячами терять солдат и технику

Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю потеряли в зоне СВО более 7200 боевиков и десятки единиц тяжелой техники, в том числе три танка. Об этом... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T12:56

2026-04-17T12:56

2026-04-17T12:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю потеряли в зоне СВО более 7200 боевиков и десятки единиц тяжелой техники, в том числе три танка. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в течение недели установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, а за прошедшие сутки освободили Зыбино. В зоне ответственности группировки противник потерял 1085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.В зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили 1195 военных, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив за неделю порядка 1085 боевиков, 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Также поражены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. На данном направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Украинские вооруженные формирования потеряли убитыми и ранеными 1555 боевиков, два танка, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 99 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Также уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика