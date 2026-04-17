Новости СВО: Киев продолжает тысячами терять солдат и технику - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Новости СВО: Киев продолжает тысячами терять солдат и технику
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю потеряли в зоне СВО более 7200 боевиков и десятки единиц тяжелой техники, в том числе три танка. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" в течение недели установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, а за прошедшие сутки освободили Зыбино. В зоне ответственности группировки противник потерял 1085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
В зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили 1195 военных, 23 боевые бронированные машины, 119 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив за неделю порядка 1085 боевиков, 35 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Также поражены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 39 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Сводка Минобороны РФ за неделю с 11 по 17 апреляСводка Минобороны РФ за неделю с 11 по 17 апреля
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. На данном направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Украинские вооруженные формирования потеряли убитыми и ранеными 1555 боевиков, два танка, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 99 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Также уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области
На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации
Новости СВО: российские войска наступают в глубину обороны противника
 
14:52Пятно в Черном море: с поверхности собрали 28 тонн нефтесодержащей смеси
14:44Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
14:19В Керчи завершают отопительный сезон
14:10Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена
13:52В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в России
13:3035 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах
13:14Крымский мост сейчас - очередь выросла втрое
13:00Крымчане с 23 апреля могут подать анкеты для "Бессмертного полка онлайн"
12:56Новости СВО: Киев продолжает тысячами терять солдат и технику
12:45Взрыв во Владикавказе: названа причина гибели сотрудника коммунальных служб
12:38Ответ на террор: армия России нанесла шесть ударов возмездия по Украине
12:31Сдавал назад и задавил пенсионерку: крымчанин осужден за смертельное ДТП
12:25Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области
12:23Авария обесточила часть Феодосии – улицы и время подключения
12:16Грозовой шторм надвигается на Крым
12:12На Крымском мосту очередь - оперативная обстановка
12:07Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков
12:04Младенческая смертность в России достигла минимума
11:53"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии
11:42В Румынию залетел неизвестный дрон
Лента новостейМолния