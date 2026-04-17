https://crimea.ria.ru/20260417/na-zapade-priznali-prevoskhodstvo-rossiyskoy-pvo-s-400-1155282670.html
На Западе признали превосходство российской ПВО С-400
На Западе признали превосходство российской ПВО С-400 - РИА Новости Крым, 17.04.2026
На Западе признали превосходство российской ПВО С-400
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T10:25
2026-04-17T10:25
2026-04-17T10:25
зрк с-400
пво
сми
оружие
безопасность
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_45f05464605e515bfd9f88e4257bda00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре радиолокационных станций, благодаря которой система буквально сводит на нет современные технологии малой заметности. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.С-400 поступила на вооружение в 2007 году и поэтапно модернизируется. В последнее время комплексы также интегрируют с многодиапазонными трехкоординатными радиолокационными системами "Небо-М". В СМИ указали, что благодаря такой интеграции значительно улучшилась способность поражения стелс-самолетов, поскольку работа на нескольких частотах значительно снижает эффективность технологий малой заметности.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячамиГолос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в ЕвропеОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_25dc290eb9e843f24d075cfe9d2c6c1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зрк с-400, пво, сми, оружие, безопасность, новости, россия
На Западе признали превосходство российской ПВО С-400
Российский ЗРК С-400 по многим характеристикам превосходит западные аналоги - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре радиолокационных станций, благодаря которой система буквально сводит на нет современные технологии малой заметности. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
"В настоящее время российский ЗРК большой дальности С-400 служит основой противовоздушной обороны страны. Система получила широкое признание со стороны аналитиков и операторов за высокую мобильность и большую дальность стрельбы. Она способна уничтожать высокоскоростные цели с помощью ракет, развивающих скорость свыше 14 Махов", - отмечает издание.
С-400 поступила на вооружение в 2007 году и поэтапно модернизируется. В последнее время комплексы также интегрируют с многодиапазонными трехкоординатными радиолокационными системами "Небо-М".
В СМИ указали, что благодаря такой интеграции значительно улучшилась способность поражения стелс-самолетов, поскольку работа на нескольких частотах значительно снижает эффективность технологий малой заметности.
"Ракета успешно прошла боевые испытания по целям как на Украине, так и в Пакистане. Несмотря на значительное увеличение производства истребителей после 2022 года, ожидается, что С-400 останется основой российской противовоздушной обороны на десятилетия вперед", - пишет Military Watch Magazine.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что в стране успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
