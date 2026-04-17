Рейтинг@Mail.ru
На Западе признали превосходство российской ПВО С-400 - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260417/na-zapade-priznali-prevoskhodstvo-rossiyskoy-pvo-s-400-1155282670.html
На Западе признали превосходство российской ПВО С-400
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре... РИА Новости Крым, 17.04.2026
зрк с-400
пво
сми
оружие
безопасность
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_45f05464605e515bfd9f88e4257bda00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре радиолокационных станций, благодаря которой система буквально сводит на нет современные технологии малой заметности. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_25dc290eb9e843f24d075cfe9d2c6c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российский ЗРК С-400 по многим характеристикам превосходит западные аналоги - СМИ

© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400
Полк С-400 - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре радиолокационных станций, благодаря которой система буквально сводит на нет современные технологии малой заметности. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
"В настоящее время российский ЗРК большой дальности С-400 служит основой противовоздушной обороны страны. Система получила широкое признание со стороны аналитиков и операторов за высокую мобильность и большую дальность стрельбы. Она способна уничтожать высокоскоростные цели с помощью ракет, развивающих скорость свыше 14 Махов", - отмечает издание.
С-400 поступила на вооружение в 2007 году и поэтапно модернизируется. В последнее время комплексы также интегрируют с многодиапазонными трехкоординатными радиолокационными системами "Небо-М".
В СМИ указали, что благодаря такой интеграции значительно улучшилась способность поражения стелс-самолетов, поскольку работа на нескольких частотах значительно снижает эффективность технологий малой заметности.
"Ракета успешно прошла боевые испытания по целям как на Украине, так и в Пакистане. Несмотря на значительное увеличение производства истребителей после 2022 года, ожидается, что С-400 останется основой российской противовоздушной обороны на десятилетия вперед", - пишет Military Watch Magazine.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЗРК С-400ПВОСМИОружиеБезопасностьНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
