На Западе признали превосходство российской ПВО С-400

На Западе признали превосходство российской ПВО С-400 - РИА Новости Крым, 17.04.2026

На Западе признали превосходство российской ПВО С-400

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре...

2026-04-17T10:25

2026-04-17T10:25

2026-04-17T10:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считается одним из самых смертоносных в мире. Главная сила этой системы ПВО - в сложнейшей архитектуре радиолокационных станций, благодаря которой система буквально сводит на нет современные технологии малой заметности. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.С-400 поступила на вооружение в 2007 году и поэтапно модернизируется. В последнее время комплексы также интегрируют с многодиапазонными трехкоординатными радиолокационными системами "Небо-М". В СМИ указали, что благодаря такой интеграции значительно улучшилась способность поражения стелс-самолетов, поскольку работа на нескольких частотах значительно снижает эффективность технологий малой заметности.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время. Путин добавил, что в РФ новизна и современность средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и это направление активно развивается.

россия

зрк с-400, пво, сми, оружие, безопасность, новости, россия