https://crimea.ria.ru/20260417/na-gosuslugakh-izmenilis-sroki-zapisi-k-vrachu-1155281866.html

На "Госуслугах" изменились сроки записи к врачу

Теперь записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" можно на дату, которая превышает принятые сроки ожидания врачебной помощи. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T09:48

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_204023e9f5f4c0a7a576b686487b19bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Теперь записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" можно на дату, которая превышает принятые сроки ожидания врачебной помощи. Соответствующее постановление принято правительством РФ, пишет РИА Новости, ознакомившись с документом.Порядок осуществления такой записи и ее предельные сроки устанавливаются в территориальных программах госгарантий, уточняется в документе.Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер MАХ, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать страховые взносы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

