https://crimea.ria.ru/20260417/na-gosuslugakh-izmenilis-sroki-zapisi-k-vrachu-1155281866.html
На "Госуслугах" изменились сроки записи к врачу
Теперь записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" можно на дату, которая превышает принятые сроки ожидания врачебной помощи. Соответствующее...
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_204023e9f5f4c0a7a576b686487b19bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Теперь записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" можно на дату, которая превышает принятые сроки ожидания врачебной помощи. Соответствующее постановление принято правительством РФ, пишет РИА Новости, ознакомившись с документом.Порядок осуществления такой записи и ее предельные сроки устанавливаются в территориальных программах госгарантий, уточняется в документе.Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер MАХ, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать страховые взносы.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4a6bbc53d0a90ba8b70bf2c231f3d6f9.jpg
В России увеличили сроки записи к врачу через "Госуслуги"