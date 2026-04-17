На "Госуслугах" изменились сроки записи к врачу - РИА Новости Крым, 17.04.2026
На "Госуслугах" изменились сроки записи к врачу
Теперь записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" можно на дату, которая превышает принятые сроки ожидания врачебной помощи. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.04.2026
На "Госуслугах" изменились сроки записи к врачу

09:48 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Теперь записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" можно на дату, которая превышает принятые сроки ожидания врачебной помощи. Соответствующее постановление принято правительством РФ, пишет РИА Новости, ознакомившись с документом.
"Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу и проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или регионального портала государственных и муниципальных услуг на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи", - сказано в постановлении.
Порядок осуществления такой записи и ее предельные сроки устанавливаются в территориальных программах госгарантий, уточняется в документе.
Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер MАХ, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.
Самозанятым россиянам стал доступен оплачиваемый больничный. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Республике Крым, для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать страховые взносы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Болезнь после увольнения: как получить оплачиваемый больничный
Оценка рентгена и МРТ: в чем еще ИИ помогает медикам
В Крыму не хватает бригад скорой помощи на летний сезон: что будут делать
 
12:23Авария обесточила часть Феодосии – улицы и время подключения
12:16Грозовой шторм надвигается на Крым
12:12На Крымском мосту очередь - оперативная обстановка
12:07Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков
12:04Младенческая смертность в России достигла минимума
11:53"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии
11:42В Румынию залетел неизвестный дрон
11:29Ростех передал армии России партию Су-35С
11:10В Туапсе второй день горит морской терминал – что с воздухом
10:54Удар Storm Shadow по Брянску: установлен отдавший приказ офицер ВСУ
10:45Серия подземных толчков произошла в Турции
10:37Украина рано или поздно получит ракеты Taurus – мнение
10:25На Западе признали превосходство российской ПВО С-400
10:21В Анапе задержали незаконных "специалистов" из Средней Азии
10:13ВСУ бьют по Белгородской области - один человек погиб и двое ранены
09:59В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии
09:48На "Госуслугах" изменились сроки записи к врачу
09:37В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"
09:19Стрельбы в Сочи: работают системы оповещения населения
09:08Крымский мост сейчас – ситуация на утро пятницы
Лента новостейМолния