Мошенники обманывают россиян при помощи старых объявлений
2026-04-17T07:43
В МВД предупредили об обмане россиян при помощи старых объявлений
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники присылают ссылку и убеждают: "Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно". Ссылка ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию", – говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркивают, что этот обычный диалог по объявлению, которое пользователь действительно размещал, и его желание разобраться, почему оно снова появилось в сети, является крючком, на котором строится первый этап мошеннической схемы.
Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам, или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур.
Ранее сообщалось,
что некоммерческие организации в России теперь будут подтверждать свои страницы в социальных сетях через госуслуги. Это необходимо, чтобы остановить мошенников, которые крадут деньги россиян под видом легальных благотворительных фондов.
Читайте также на РИА Новости Крым: