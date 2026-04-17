Мошенники обманывают россиян при помощи старых объявлений

2026-04-17T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Правоохранители подчеркивают, что этот обычный диалог по объявлению, которое пользователь действительно размещал, и его желание разобраться, почему оно снова появилось в сети, является крючком, на котором строится первый этап мошеннической схемы.Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам, или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур.Ранее сообщалось, что некоммерческие организации в России теперь будут подтверждать свои страницы в социальных сетях через госуслуги. Это необходимо, чтобы остановить мошенников, которые крадут деньги россиян под видом легальных благотворительных фондов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хакерские атаки: как защититься от киберугрозСледователь в форме: мошенники используют образы, сгенерированные ИИ, - МВДХакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в доме

