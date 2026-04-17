Младенческая смертность в России достигла минимума - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Младенческая смертность в России достигла минимума
Младенческая смертность в России достигла минимума - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Младенческая смертность в России достигла минимума
Впервые в истории России показатель младенческой смертности упал до абсолютного минимума. Об этом сообщил в своем приветствии участникам расширенного заседания... РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Впервые в истории России показатель младенческой смертности упал до абсолютного минимума. Об этом сообщил в своем приветствии участникам расширенного заседания коллегии Минздрава российский президент Владимир Путин.Приветствие главы государства зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизилась младенческая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в регион и осмотра действующих и строящихся медицинских объектов города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинНа "Госуслугах" изменились сроки записи к врачуВ Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки
Младенческая смертность в России достигла минимума

Младенческая смертность в России впервые достигла абсолютного минимума

12:04 17.04.2026 (обновлено: 12:13 17.04.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОтделение паталогии новорожденных и недоношенных детей в Челябинской городской больнице
Отделение паталогии новорожденных и недоношенных детей в Челябинской городской больнице - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Впервые в истории России показатель младенческой смертности упал до абсолютного минимума. Об этом сообщил в своем приветствии участникам расширенного заседания коллегии Минздрава российский президент Владимир Путин.
Приветствие главы государства зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Впервые показатель младенческой смертности снизился до абсолютного минимума в истории нашей страны", - говорится в обращении.
Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизилась младенческая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в регион и осмотра действующих и строящихся медицинских объектов города.
