Международный день кофе: что предпочитают крымчане
Международный день кофе: что предпочитают крымчане

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму за последние пять лет культура потребления кофе заметно выросла. Если раньше многие крымчане предпочитали пить кофе, сваренный в турке, то сейчас нередко знакомы с альтернативными методами заваривания этого напитка. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала эксперт отрасли, руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.

17 апреля мир отмечает день кофе

"Если раньше многие предпочитали кофе в турке, исключительно темную обжарку, то сейчас уже об этом речи не идет. Разные предпочтения. Уже и с альтернативными методами заваривания многие знакомы, и просят разные сорта, разную обжарку. И это как раз, наверное, одно из самых больших изменений за последние лет пять. Очень выросла культура потребления кофе в Крыму", - сказала эксперт.
По словам Латушко, в Крыму, как и в целом по России, в лидерах по продажам находится кофе из Бразилии, Эфиопии, Колумбии. Кроме того, последние годы хорошо берут Вьетнам и Уганду, а также бленды с робустой высокого качества.
Больше всего крымчане, как и другие жители России, любят капучино, латте, американо с молоком, замыкают пятерку лидеров продаж американо без молока и эспрессо. Есть и сезонные предпочтения. Так, летом крымчане чаще всего просят бариста приготовить им айс-латте и хорнет. Последний - особенно популярный в Крыму летний напиток, рассказала эксперт.
"В Крыму и в Севастополе очень много местных производителей, которые делают кофе высочайшего класса, участвуют в чемпионатах и занимают призовые места. Обжарщиков в Крыму очень много. Только конкретно мы в Симферополе работаем с пятью-шестью крымскими поставщиками", - уточнила Латушко.
При этом эксперт отметила, что никаких сложностей с поставками в Крым кофе из-за рубежа нет.
"Вообще кофейный рынок довольно стрессовый, периодически бывают то где-то проблемы с урожаем, где-то конфликты, какие-то там проблемы контейнерными перевозками. Но длительных и глубоких проблем с поставками сырья нет. Поставщики все привозят. Сейчас достаточно хороший выбор кофе", - резюмировала она.
Кстати, на долю Бразилии приходится почти треть мирового рынка кофе. Сейчас специалисты в Крыму стали чаще закупать альтернативные сорта из Уганды, Колумбии и Кубы. Вместе с тем арабика остается самым востребованным видом кофе. В рознице ее доля составляет почти 90%, в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса – около 70%.
