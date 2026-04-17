https://crimea.ria.ru/20260417/mezhdunarodnyy-den-kofe-chto-predpochitayut-krymchane-1155291831.html

Международный день кофе: что предпочитают крымчане

2026-04-17T19:15

эксклюзивы риа новости крым

кофе

крым

новости крыма

александра латушко

продукты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134092650_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_43f6aac1c9dddb724907962d858cd733.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму за последние пять лет культура потребления кофе заметно выросла. Если раньше многие крымчане предпочитали пить кофе, сваренный в турке, то сейчас нередко знакомы с альтернативными методами заваривания этого напитка. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала эксперт отрасли, руководитель отдела маркетинга одной из кофейных компаний Александра Латушко.17 апреля мир отмечает день кофеПо словам Латушко, в Крыму, как и в целом по России, в лидерах по продажам находится кофе из Бразилии, Эфиопии, Колумбии. Кроме того, последние годы хорошо берут Вьетнам и Уганду, а также бленды с робустой высокого качества.Больше всего крымчане, как и другие жители России, любят капучино, латте, американо с молоком, замыкают пятерку лидеров продаж американо без молока и эспрессо. Есть и сезонные предпочтения. Так, летом крымчане чаще всего просят бариста приготовить им айс-латте и хорнет. Последний - особенно популярный в Крыму летний напиток, рассказала эксперт.При этом эксперт отметила, что никаких сложностей с поставками в Крым кофе из-за рубежа нет."Вообще кофейный рынок довольно стрессовый, периодически бывают то где-то проблемы с урожаем, где-то конфликты, какие-то там проблемы контейнерными перевозками. Но длительных и глубоких проблем с поставками сырья нет. Поставщики все привозят. Сейчас достаточно хороший выбор кофе", - резюмировала она.Кстати, на долю Бразилии приходится почти треть мирового рынка кофе. Сейчас специалисты в Крыму стали чаще закупать альтернативные сорта из Уганды, Колумбии и Кубы. Вместе с тем арабика остается самым востребованным видом кофе. В рознице ее доля составляет почти 90%, в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса – около 70%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтракКак повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ экспертаКофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

