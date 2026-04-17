Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
В Бахчисарайском районе Крыма 15-летний подросток без прав на питбайке влетел в забор и с травмами попал в больницу. На родителей составили административный... РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма 15-летний подросток без прав на питбайке влетел в забор и с травмами попал в больницу. На родителей составили административный протокол, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД."Авария произошла в селе Малое Садовое. Несовершеннолетний 2010 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, двигался на питбайке по улице Мира, где допустил наезд на препятствие – забор", – сказано в сообщении.В результате дорожно‑транспортного происшествия 15‑летний подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили в полиции."На родителей несовершеннолетнего составлен административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – добавили в МВД.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе контролирует республиканская прокуратура.Двумя днями ранее сообщалось, что двое подростков пострадали в ДТП с автомобилем такси в Севастополе. 34-летний водитель такси при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с питбайком под управлением 16-летнего подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электробайк сбил 13-летнего подростка на "зебре" в СевастополеАвто всмятку: пассажир легковушки погиб в ДТП в Черноморском районеВ ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
15:53 17.04.2026
 
