Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
Конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета... РИА Новости Крым, 17.04.2026
Конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается – Лавров

14:44 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
"Мы проинформировали наших коллег (глав МИД стран СНГ – ред.) о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается", - сказал глава российского дипведомства.
Тем временем Вооруженные силы РФ решают задачи, поставленные верховным главнокомандующим в рамках специальной военной операции, добавил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.
