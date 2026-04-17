Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
Конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T14:44
сергей лавров
украина
россия
переговоры
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.Тем временем Вооруженные силы РФ решают задачи, поставленные верховным главнокомандующим в рамках специальной военной операции, добавил Лавров.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.
