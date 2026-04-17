Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - очередь выросла втрое
За час очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T13:14
Крымский мост сейчас - очередь выросла втрое

На Крымском мосту со стороны Керчи очередь выросла в три раза

13:14 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. За час очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 89 транспортных средств", - говорится в сообщении.

В 12:00 в очереди перед пунктами досмотра со стороны Крымского полуострова стояли 30 авто.
Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
