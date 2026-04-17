Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - ждать проезда приходится около часа - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260417/krymskiy-most---zhdat-proezda-prikhoditsya--okolo-chasa-1155300187.html
Крымский мост - ждать проезда приходится около часа
Крымский мост - ждать проезда приходится около часа - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Крымский мост - ждать проезда приходится около часа
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ждут проезда почти две сотни авто. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T17:14
2026-04-17T17:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
крым
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_0e427b227c3e13638f64c65dba689d53.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ждут проезда почти две сотни авто. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Транспорт стал скапливаться перед досмотровыми комплексами с полудня пятницы, к часу дня проезда ждали уже 90 авто.Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки электрокаровНа Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствахНа трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
крымский мост
керчь
крым
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_da53341cde3caa66404680da3e4e4dd4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, крым, тамань
Крымский мост - ждать проезда приходится около часа

На Крымском мосту в очереди стоят почти 200 транспортных средств

17:14 17.04.2026
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ждут проезда почти две сотни авто. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 17.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 191 транспортное средство. Время ожидания составляет около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Транспорт стал скапливаться перед досмотровыми комплексами с полудня пятницы, к часу дня проезда ждали уже 90 авто.
Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки электрокаров
На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьКрымТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпорта
17:34Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
17:28Число пострадавших в ДТП с учебной машиной в Керчи выросло до семи
17:23Путин собрал Совбез
17:14Крымский мост - ждать проезда приходится около часа
17:09В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших
16:45В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей
16:30В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными
16:22Ветераны ВОВ в Крыму получат выплаты ко Дню Победы
16:13Самозапрет на кредиты установили 200 тысяч крымчан – как это работает
16:06Иран объявил об открытии Ормузского пролива
16:04Когда в Симферополе отключат отопление - ответ мэрии
15:5610-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области
15:53Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
15:48В Словакии назвали условие для поддержки новых санкций против РФ
15:16В Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья
14:52Пятно в Черном море: с поверхности собрали 28 тонн нефтесодержащей смеси
14:44Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
14:19В Керчи завершают отопительный сезон
14:10Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена
Лента новостейМолния