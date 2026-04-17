Крымский мост - ждать проезда приходится около часа - РИА Новости Крым, 17.04.2026

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ждут проезда почти две сотни авто. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном...

2026-04-17T17:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ждут проезда почти две сотни авто. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Транспорт стал скапливаться перед досмотровыми комплексами с полудня пятницы, к часу дня проезда ждали уже 90 авто.Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки электрокаровНа Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствахНа трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн

