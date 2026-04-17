Крымчане с 23 апреля могут подать анкеты для "Бессмертного полка онлайн"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. "Сбер" вновь выступает технологическим партнером акции "Бессмертный полк онлайн", жители Крыма смогут подавать заявки на участие с 23 апреля, сообщает пресс-служба банка.
Прием анкет для участия героя ВОВ проходит на сайте 2026.polkrf.ru. Если анкета героя проходила модерацию в прошлом году, повторно проходить ее не потребуется, герой будет автоматически включен в шествие этого года.
"Сбер" обеспечивает весь технологический контур проекта: прием анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию.

"Благодаря проекту "Бессмертный полк онлайн" жители Крыма и Севастополя могут увидеть своих героев в одном строю с теми, кто также как и они защищал родную землю и любил свою Родину. Большая честь, что технологии "Сбера" помогают людям сохранить эту важнейшую частицу памяти о своих близких и рассказать об их подвигах на всю страну", - рассказал управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, для них важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека.
"Это не только про технологии — это возможность сохранить память о подвиге тех, кто защищал Родину, и передать ее следующим поколениям. Мы развиваем цифровую платформу проекта, делая участие простым и доступным для людей по всей стране. Когда человек видит своего героя в строю, это становится моментом личного соприкосновения с историей своей семьи и страны. Мы продолжаем развивать проект, чтобы как можно больше людей могли принять в нем участие", - подчеркнул Кузнецов.
"Бессмертный полк онлайн" проводится с 2020 года. За это время в проекте приняли участие более 7 миллионов человек.
