https://crimea.ria.ru/20260417/krymchane-s-23-aprelya-mogut-podat-ankety-dlya-bessmertnogo-polka-onlayn-1155289264.html
Крымчане с 23 апреля могут подать анкеты для "Бессмертного полка онлайн" - РИА Новости Крым, 17.04.2026
"Сбер" вновь выступает технологическим партнером акции "Бессмертный полк онлайн", жители Крыма смогут подавать заявки на участие с 23 апреля, сообщает... РИА Новости Крым, 17.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155288803_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_49b1e067fdde330bcf66b7cca1f7e3c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155288803_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f76849f4f4443bd97b15f9c78aad02d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. "Сбер" вновь выступает технологическим партнером акции "Бессмертный полк онлайн", жители Крыма смогут подавать заявки на участие с 23 апреля, сообщает пресс-служба банка.
Прием анкет для участия героя ВОВ проходит на сайте 2026.polkrf.ru. Если анкета героя проходила модерацию в прошлом году, повторно проходить ее не потребуется, герой будет автоматически включен в шествие этого года.
"Сбер" обеспечивает весь технологический контур проекта: прием анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию.
"Благодаря проекту "Бессмертный полк онлайн" жители Крыма и Севастополя могут увидеть своих героев в одном строю с теми, кто также как и они защищал родную землю и любил свою Родину. Большая честь, что технологии "Сбера" помогают людям сохранить эту важнейшую частицу памяти о своих близких и рассказать об их подвигах на всю страну", - рассказал управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров.
Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, для них важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека.
"Это не только про технологии — это возможность сохранить память о подвиге тех, кто защищал Родину, и передать ее следующим поколениям. Мы развиваем цифровую платформу проекта, делая участие простым и доступным для людей по всей стране. Когда человек видит своего героя в строю, это становится моментом личного соприкосновения с историей своей семьи и страны. Мы продолжаем развивать проект, чтобы как можно больше людей могли принять в нем участие", - подчеркнул Кузнецов.
"Бессмертный полк онлайн" проводится с 2020 года. За это время в проекте приняли участие более 7 миллионов человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.