Когда в Симферополе отключат отопление - ответ мэрии
Отопительный сезон в жилом фонде Симферополя завершается 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 17.04.2026
Когда в Симферополе отключат отопление - ответ мэрии

В Симферополе отключат отопление 20 апреля - решение властей

16:04 17.04.2026 (обновлено: 16:22 17.04.2026)
 
© Depositphotos / Belchonock / Отопление в квартире
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Отопительный сезон в жилом фонде Симферополя завершается 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Симферополь, отопительный сезон 2025–2026 годов завершится с 00:00 часов 20 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в городах полуострова завершается отопительный сезон. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты. О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные
В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
 
17:45В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпорта
17:34Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
17:28Число пострадавших в ДТП с учебной машиной в Керчи выросло до семи
17:23Путин собрал Совбез
17:14Крымский мост - ждать проезда приходится около часа
17:09В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших
16:45В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей
16:30В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными
16:22Ветераны ВОВ в Крыму получат выплаты ко Дню Победы
16:13Самозапрет на кредиты установили 200 тысяч крымчан – как это работает
16:06Иран объявил об открытии Ормузского пролива
16:04Когда в Симферополе отключат отопление - ответ мэрии
15:5610-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области
15:53Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
15:48В Словакии назвали условие для поддержки новых санкций против РФ
15:16В Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья
14:52Пятно в Черном море: с поверхности собрали 28 тонн нефтесодержащей смеси
14:44Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
14:19В Керчи завершают отопительный сезон
14:10Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена
Лента новостейМолния