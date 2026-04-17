https://crimea.ria.ru/20260417/kakie-kartinki-neyroset-ne-mozhet-sozdat-master-klass-dlya-studentov-i-smi-1155299609.html

Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ

2026-04-17T18:03

новости

sputnik

sputnikpro

новости крыма

крым

искусственный интеллект

нейросеть

медиагруппа "россия сегодня"

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155294121_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f14cff86d433b093460ac319e3626b52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Наполненный прикладными знаниями очередной мастер-класс прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе в рамках просветительского проекта SputnikPro при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня". Тема суперсовременная – использование искусственного интеллекта в иллюстрациях для СМИ.Знания для студентов нескольких вузов и вузовских преподавателей в емкой форме доносила бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", дипломант премии RuCode в области искусственного интеллекта в номинации "Мастер генераций" Анна Маркелова. Она – специалист с большим опытом, умеющий работать с различными редакторами и нейросетями и в то же время понимающая, как важно в использовании ИИ не выйти за рамки объективности и этики.Она дала практически применимые советы по использованию разных нейросетей для решения тех или иных задач, указала, как исправить ошибки нейросетей, как правильно задавать промпт."Разные сети работают по-разному, если у вас что-то не удается в одной - пробуйте в другой. Очень хорошо в промпте использовать язык кино, результаты получаются лучше. Также используйте конкретику и существительные – тогда ваша цель будет достигнута", - сказала она.В мастер-классе "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента" впервые приняли участие студенты из Луганска, Донецка и Херсона. Участники из первых двух регионов присоединились по видеосвязи. Мастер-класс оказался полезным не только студентам, но и педагогам, так как Анна Маркелова рассказывала в том числе и о том, как отличить сгенерированное изображение от настоящего.Ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций Анна Маркелова активно занимается популяризацией использования ИИ-технологий в медиаиндустрии и выступает с авторскими лекциями-практикумами в России и за рубежом. По ее мнению, ИИ-иллюстрации повышают количество просмотров СМИ. В то же время молодое поколение будущих журналистов уверенно – традиционные кино и фотография с развитием ИИ не уйдут на второй план."Фотографа люди заказывают, потому что это всегда живые эмоции, это воспоминания. Точно так же и кино. На сегодняшний день искусственный интеллект не может заменить живую эмоцию", – убеждена студентка СевГУ Ирина Добренькая.Это мнение подтверждает и бильд-редактор. Не все изображения могут быть сгенерированы. Даже с точки зрения политики нейросетей из этических соображений во множестве нейронных сетей нет возможности генерировать изображения детей, знаменитостей, сексуальных сцен и сцен насилия."И это правильно", - убеждена Анна Маркелова.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Аккредитация для входа на мероприятие обязательна, ее можно получить по номеру телефона (3652) 27-44-55 или по электронной почте crimea.press@ria.ru

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

