Рейтинг@Mail.ru
Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260417/kakie-kartinki-neyroset-ne-mozhet-sozdat-master-klass-dlya-studentov-i-smi-1155299609.html
Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ
Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ
Наполненный прикладными знаниями очередной мастер-класс прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе в рамках просветительского проекта... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T18:03
2026-04-17T18:03
новости
sputnik
sputnikpro
новости крыма
крым
искусственный интеллект
нейросеть
медиагруппа "россия сегодня"
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155294121_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f14cff86d433b093460ac319e3626b52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Наполненный прикладными знаниями очередной мастер-класс прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе в рамках просветительского проекта SputnikPro при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня". Тема суперсовременная – использование искусственного интеллекта в иллюстрациях для СМИ.Знания для студентов нескольких вузов и вузовских преподавателей в емкой форме доносила бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", дипломант премии RuCode в области искусственного интеллекта в номинации "Мастер генераций" Анна Маркелова. Она – специалист с большим опытом, умеющий работать с различными редакторами и нейросетями и в то же время понимающая, как важно в использовании ИИ не выйти за рамки объективности и этики.Она дала практически применимые советы по использованию разных нейросетей для решения тех или иных задач, указала, как исправить ошибки нейросетей, как правильно задавать промпт."Разные сети работают по-разному, если у вас что-то не удается в одной - пробуйте в другой. Очень хорошо в промпте использовать язык кино, результаты получаются лучше. Также используйте конкретику и существительные – тогда ваша цель будет достигнута", - сказала она.В мастер-классе "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента" впервые приняли участие студенты из Луганска, Донецка и Херсона. Участники из первых двух регионов присоединились по видеосвязи. Мастер-класс оказался полезным не только студентам, но и педагогам, так как Анна Маркелова рассказывала в том числе и о том, как отличить сгенерированное изображение от настоящего.Ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций Анна Маркелова активно занимается популяризацией использования ИИ-технологий в медиаиндустрии и выступает с авторскими лекциями-практикумами в России и за рубежом. По ее мнению, ИИ-иллюстрации повышают количество просмотров СМИ. В то же время молодое поколение будущих журналистов уверенно – традиционные кино и фотография с развитием ИИ не уйдут на второй план."Фотографа люди заказывают, потому что это всегда живые эмоции, это воспоминания. Точно так же и кино. На сегодняшний день искусственный интеллект не может заменить живую эмоцию", – убеждена студентка СевГУ Ирина Добренькая.Это мнение подтверждает и бильд-редактор. Не все изображения могут быть сгенерированы. Даже с точки зрения политики нейросетей из этических соображений во множестве нейронных сетей нет возможности генерировать изображения детей, знаменитостей, сексуальных сцен и сцен насилия."И это правильно", - убеждена Анна Маркелова.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Аккредитация для входа на мероприятие обязательна, ее можно получить по номеру телефона (3652) 27-44-55 или по электронной почте crimea.press@ria.ru
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155294121_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5236f39d0553375ef27928dc1b99ee86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, sputnik, sputnikpro, новости крыма, крым, искусственный интеллект, нейросеть, медиагруппа "россия сегодня", видео, фото
Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ

В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о генерации иллюстраций для СМИ

18:03 17.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Наполненный прикладными знаниями очередной мастер-класс прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе в рамках просветительского проекта SputnikPro при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня". Тема суперсовременная – использование искусственного интеллекта в иллюстрациях для СМИ.
Знания для студентов нескольких вузов и вузовских преподавателей в емкой форме доносила бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", дипломант премии RuCode в области искусственного интеллекта в номинации "Мастер генераций" Анна Маркелова. Она – специалист с большим опытом, умеющий работать с различными редакторами и нейросетями и в то же время понимающая, как важно в использовании ИИ не выйти за рамки объективности и этики.

"Если мы делаем иллюстрацию для биологии или же другой какой-то науки, то безусловно должна быть консультация с учеными в этой сфере. Это будет правильно, если они одобряют, согласовывают ее, то мы можем использовать эту иллюстрацию", - убеждена Анна.

Она дала практически применимые советы по использованию разных нейросетей для решения тех или иных задач, указала, как исправить ошибки нейросетей, как правильно задавать промпт.
"Разные сети работают по-разному, если у вас что-то не удается в одной - пробуйте в другой. Очень хорошо в промпте использовать язык кино, результаты получаются лучше. Также используйте конкретику и существительные – тогда ваша цель будет достигнута", - сказала она.
Анна МАРКЕЛОВА, бильд-редактор дирекции фотоинформации международной медиагруппы "Россия сегодня"
Просветительский проект SputnikPro: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента.
1 из 5
Анна МАРКЕЛОВА, бильд-редактор дирекции фотоинформации международной медиагруппы "Россия сегодня"
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Просветительский проект SputnikPro: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента.
2 из 5
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Просветительский проект SputnikPro: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента.
3 из 5
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Просветительский проект SputnikPro: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента.
4 из 5
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Просветительский проект SputnikPro: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента.
5 из 5
Просветительский проект SputnikPro: "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
В мастер-классе "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента" впервые приняли участие студенты из Луганска, Донецка и Херсона. Участники из первых двух регионов присоединились по видеосвязи. Мастер-класс оказался полезным не только студентам, но и педагогам, так как Анна Маркелова рассказывала в том числе и о том, как отличить сгенерированное изображение от настоящего.

"Сегодняшняя лекция мне кажется интересной в плане подготовки и работы с презентациями, помощи при проверке студенческих работ", - отметила преподаватель института филологии и социальных коммуникаций Херсонского государственного педагогического университета Анна Бессонова.

Ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций Анна Маркелова активно занимается популяризацией использования ИИ-технологий в медиаиндустрии и выступает с авторскими лекциями-практикумами в России и за рубежом. По ее мнению, ИИ-иллюстрации повышают количество просмотров СМИ. В то же время молодое поколение будущих журналистов уверенно – традиционные кино и фотография с развитием ИИ не уйдут на второй план.
"Фотографа люди заказывают, потому что это всегда живые эмоции, это воспоминания. Точно так же и кино. На сегодняшний день искусственный интеллект не может заменить живую эмоцию", – убеждена студентка СевГУ Ирина Добренькая.
Это мнение подтверждает и бильд-редактор. Не все изображения могут быть сгенерированы. Даже с точки зрения политики нейросетей из этических соображений во множестве нейронных сетей нет возможности генерировать изображения детей, знаменитостей, сексуальных сцен и сцен насилия.
"И это правильно", - убеждена Анна Маркелова.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Аккредитация для входа на мероприятие обязательна, ее можно получить по номеру телефона (3652) 27-44-55 или по электронной почте crimea.press@ria.ru
НовостиSputnikSputnikProНовости КрымаКрымИскусственный интеллектНейросетьМедиагруппа "Россия сегодня"Видео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
