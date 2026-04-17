Какие картинки нейросеть не может создать: мастер-класс для студентов и СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Наполненный прикладными знаниями очередной мастер-класс прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе в рамках просветительского проекта SputnikPro при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня". Тема суперсовременная – использование искусственного интеллекта в иллюстрациях для СМИ.Знания для студентов нескольких вузов и вузовских преподавателей в емкой форме доносила бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", дипломант премии RuCode в области искусственного интеллекта в номинации "Мастер генераций" Анна Маркелова. Она – специалист с большим опытом, умеющий работать с различными редакторами и нейросетями и в то же время понимающая, как важно в использовании ИИ не выйти за рамки объективности и этики.Она дала практически применимые советы по использованию разных нейросетей для решения тех или иных задач, указала, как исправить ошибки нейросетей, как правильно задавать промпт."Разные сети работают по-разному, если у вас что-то не удается в одной - пробуйте в другой. Очень хорошо в промпте использовать язык кино, результаты получаются лучше. Также используйте конкретику и существительные – тогда ваша цель будет достигнута", - сказала она.В мастер-классе "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента" впервые приняли участие студенты из Луганска, Донецка и Херсона. Участники из первых двух регионов присоединились по видеосвязи. Мастер-класс оказался полезным не только студентам, но и педагогам, так как Анна Маркелова рассказывала в том числе и о том, как отличить сгенерированное изображение от настоящего.Ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций Анна Маркелова активно занимается популяризацией использования ИИ-технологий в медиаиндустрии и выступает с авторскими лекциями-практикумами в России и за рубежом. По ее мнению, ИИ-иллюстрации повышают количество просмотров СМИ. В то же время молодое поколение будущих журналистов уверенно – традиционные кино и фотография с развитием ИИ не уйдут на второй план."Фотографа люди заказывают, потому что это всегда живые эмоции, это воспоминания. Точно так же и кино. На сегодняшний день искусственный интеллект не может заменить живую эмоцию", – убеждена студентка СевГУ Ирина Добренькая.Это мнение подтверждает и бильд-редактор. Не все изображения могут быть сгенерированы. Даже с точки зрения политики нейросетей из этических соображений во множестве нейронных сетей нет возможности генерировать изображения детей, знаменитостей, сексуальных сцен и сцен насилия."И это правильно", - убеждена Анна Маркелова.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Аккредитация для входа на мероприятие обязательна, ее можно получить по номеру телефона (3652) 27-44-55 или по электронной почте crimea.press@ria.ru
"Если мы делаем иллюстрацию для биологии или же другой какой-то науки, то безусловно должна быть консультация с учеными в этой сфере. Это будет правильно, если они одобряют, согласовывают ее, то мы можем использовать эту иллюстрацию", - убеждена Анна.
"Сегодняшняя лекция мне кажется интересной в плане подготовки и работы с презентациями, помощи при проверке студенческих работ", - отметила преподаватель института филологии и социальных коммуникаций Херсонского государственного педагогического университета Анна Бессонова.
