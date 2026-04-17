Как в Севастополе решают вопросы проблемных домов

В Севастополе 75 домов, построенных в свое время с нарушениями, ждут решения властей и правоохранителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T21:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 75 домов, построенных в свое время с нарушениями, ждут решения властей и правоохранителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания комиссии по проблемным домам.Губернатор уточнил, что дома, построенные после 2014 года, где еще никто не живет, которые застыли на разных стадиях строительства и не соответствуют нормам безопасности и градостроительства, будут сносить. По многим таким объектам уже есть судебные решения.За последние годы через комиссию уже удалось ввести в эксплуатацию 21 дом, это больше трех тысяч квартир. Сегодня комиссия рассмотрела несколько сложных объектов и по каждому определили четкий план действий.Так, на Генерала Острякова, 13а, будет оформлена земля, сделано техзаключение и запущена реконструкция. Также жильцам помогут с подключением электричества.Брусничная, 12 – признан самостроем, экспертиза подтвердила безопасность. СТ "Яблоня", участок 102 – люди живут, но нет прав собственности; им помогут пройти суд и оформить доли, рассказал Развожаев."Рубежная, 45 – тоже самострой, но безопасен и подключен к сетям; решаем через мировое соглашение. Военных строителей, 3б/12 – серьезные нарушения и судебные решения. Единственный возможный путь – через суд попытаться оформить права и обязательно подготовить техническое заключение, подтверждающее безопасность. Без этого риски сноса остаются", – добавил губернатор.Также по его информации, на Олега Кошевого, 14 – новый собственник готов реконструировать здание и изменить его назначение, убрать самовольные постройки; идет мировое соглашение.Работа по проблемным домам продолжается вместе с прокуратурой города. Тенденция в целом положительная: больше домов исключают из реестра, чем включают в него, то есть, восстанавливаются права людей. Тем не менее, на сегодняшний день остается еще 75 домов, по которым нужно принять решения, отметил Развожаев.В начале апреля сообщалось, что в Севастополе 32 кровли в многоквартирных домах ждут капитального ремонта. 24 объекта уже закончены, еще 19 – в активной фазе. Всего по программе до конца года обновят 75 крыш в городе-герое.

