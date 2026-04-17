Иран объявил об открытии Ормузского пролива

Иран объявил об открытии Ормузского пролива - РИА Новости Крым, 17.04.2026

Иран объявил об открытии Ормузского пролива

Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня в Ливане, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T16:06

2026-04-17T16:06

2026-04-17T16:07

ормузский пролив

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня в Ливане, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.Аракчи добавил, что проход судов Ормузским проливом должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.17 апреля вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Данное перемирие является частью соглашения между США и Ираном о прекращении боевых действий. Конфликт между ними обострился практически сразу после начала войны Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. С 16 марта израильские силы ведут наземную операцию на юге Ливана и обстреливают города, включая столицу — Бейрут.После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила удары по еврейскому государству, однако возобновила их в ответ на атаки Израиля.

ормузский пролив

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ормузский пролив, в мире, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, экономика, безопасность республики крым и севастополя