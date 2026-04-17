Иран объявил об открытии Ормузского пролива
Иран объявил об открытии Ормузского пролива - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Иран объявил об открытии Ормузского пролива
Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня в Ливане, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T16:06
2026-04-17T16:06
2026-04-17T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня в Ливане, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.Аракчи добавил, что проход судов Ормузским проливом должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.17 апреля вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Данное перемирие является частью соглашения между США и Ираном о прекращении боевых действий. Конфликт между ними обострился практически сразу после начала войны Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. С 16 марта израильские силы ведут наземную операцию на юге Ливана и обстреливают города, включая столицу — Бейрут.После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила удары по еврейскому государству, однако возобновила их в ответ на атаки Израиля.
ормузский пролив
иран
ормузский пролив, в мире, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, экономика, безопасность республики крым и севастополя
Иран объявил об открытии Ормузского пролива
МИД Ирана объявил об открытии Ормузского пролива на время прекращения огня в Ливане
16:06 17.04.2026 (обновлено: 16:07 17.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня в Ливане, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
"В связи с объявлением перемирия в Ливане, проход и движение всех торговых судов через Ормузский пролив на оставшийся период перемирия объявляется полностью свободным", - заявил глава иранского дипведомства.
Аракчи добавил, что проход судов Ормузским проливом должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
17 апреля вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Данное перемирие является частью соглашения между США и Ираном о прекращении боевых действий. Конфликт между ними обострился практически сразу после начала войны Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. С 16 марта израильские силы ведут наземную операцию на юге Ливана и обстреливают города, включая столицу — Бейрут.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила удары по еврейскому государству, однако возобновила их в ответ на атаки Израиля.
