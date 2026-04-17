Инженеру РЖД предъявлено обвинение из-за схода вагонов под Ульяновском
2026-04-17T18:45
18:45 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры "РЖД" предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в результате чего пострадали более 80 пассажиров. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
По информации следствия, 27 марта обвиняемый при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги и выявив имеющиеся на ней дефекты, он не инициировал вторичный, более детальный контроль.
"В результате из-за дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы, был допущен сход восьми вагонов пассажирского поезда Москва - Челябинск утром 3 апреля", – цитирует ведомство РИА Новости.
"Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО "РЖД". Размер ущерба устанавливается, уточнили следователи.
Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз.
Следственными органами СК России предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО "РЖД" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.
"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – добавили в Следкоме РФ.
Утром 3 апреля в Чердаклинском районе Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда №302, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск. Пострадали 35 человек.
К вечеру глава региона Алексей Русских сообщил, что число пострадавших пассажиров выросло до 55 человек. Движение поездов, временное ограниченное вследствие ЧП у станции Бряндино, было восстановлено.
К месту ЧП были направлены вагоны и автобусы для перевозки людей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
