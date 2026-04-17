Инженеру РЖД предъявлено обвинение из-за схода вагонов под Ульяновском - РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T18:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры "РЖД" предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в результате чего пострадали более 80 пассажиров. Об этом сообщили в Следкоме РФ.По информации следствия, 27 марта обвиняемый при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги и выявив имеющиеся на ней дефекты, он не инициировал вторичный, более детальный контроль."Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО "РЖД". Размер ущерба устанавливается, уточнили следователи.Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз.Следственными органами СК России предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО "РЖД" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ."По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – добавили в Следкоме РФ.Утром 3 апреля в Чердаклинском районе Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда №302, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск. Пострадали 35 человек. К вечеру глава региона Алексей Русских сообщил, что число пострадавших пассажиров выросло до 55 человек. Движение поездов, временное ограниченное вследствие ЧП у станции Бряндино, было восстановлено.К месту ЧП были направлены вагоны и автобусы для перевозки людей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто с поездом на КубаниКонтактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами в ГерманииЭлектричка смяла легковушку под Брянском

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

