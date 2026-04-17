Грозовой шторм надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Грозовой шторм надвигается на Крым
В Крыму в воскресенье,19 апреля, ожидаются сильные ливни с ветром и грозами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.04.2026
12:16 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье,19 апреля, ожидаются сильные ливни с ветром и грозами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 апреля и ночью 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/c", - говорится в сообщении.
В МЧС предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Также не исключены подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - предупредили спасатели.
