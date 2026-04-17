Герои Крыма показали школьникам Сакского района тактические мастер-классы - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Герои Крыма показали школьникам Сакского района тактические мастер-классы
Сборка и разборка оружия, полосы препятствий и тактическая медицина – для школьников Сакского района провели патриотические соревнования участники программы... РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Сборка и разборка оружия, полосы препятствий и тактическая медицина – для школьников Сакского района провели патриотические соревнования участники программы "Герои Крыма". Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

"Участники региональной кадровой программы "Герои Крыма" провели патриотические соревнования для школьников Сакского района. Они прошли в селе Уютное. В числе заданий для участников – разборка/сборка оружия, преодоление полосы препятствий и другие", – сказано в сообщении.

"Проект "Герои Крыма — детям" предусматривает проведение двухэтапных соревнований среди учащихся 5-8-х классов и старшеклассников при участии педагогов, родителей, администраций школ, ветеранских и общественных организаций, напомнили участники проекта.
Соревнования включают три блока. Первый – "Сила тела". Второй блок – "НВП" – включает задания в области военно-прикладного дела: тактическая медицина, сборка/разборка оружия, химико-биологическая защита. Третий блок – интеллектуальные испытания, рассказал участник команды проекта Кирилл Корнийчук.
"Герои Крыма – детям" – это командный проект участников программы "Герои Крыма", разработанный под руководством экспертов Крымского федерального университета. Его цель – формирование у молодежи активной гражданской позиции и популяризация здорового образа жизни", – добавили в публикации.
