Рейтинг@Mail.ru
Дрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцев - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260417/drova-dlya-topki-voyny-chto-zhdet-nakhodyaschikhsya-v-evrope-ukraintsev-1155273320.html
Дрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцев
Дрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцев
2026-04-17T06:04
2026-04-17T06:04
павел шипилин
фридрих мерц
мнения
германия
коллективный запад
политика
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154395667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d7d39b9fb6138b97864e07da2c28586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Европа найдет способ депортировать украинцев для пополнения рядов ВСУ, чтобы у Украины были людские ресурсы для продолжения конфликта с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ "будет способствовать возвращению на Украину" мужчин призывного возраста для их отправки на фронт.По словам политолога, руководители стран Европы понимают, что либо они "подкидывают дрова в топку войны" в виде мужского населения Украины, либо воевать придется самим европейцам."Воевать им (европейцам – ред.) самим очень не хочется. Конечно, они предпочтут сохранить свое мужское население и депортируют украинских беженцев, чтобы они погибали в горниле этой войны. Думаю, в Европе доведут до логического завершения пополнение рядов ВСУ силами беженцев", – убежден эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизацииУкраинский центр помощи беженцам выгнали из Брюсселя Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154395667_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6da7183b75b1ebc48fb455feb0c4ce0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел шипилин, фридрих мерц, мнения, германия, коллективный запад, политика, украина
Дрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцев

Европа найдет способ выслать украинцев обратно для продолжения конфликта с РФ – эксперт

06:04 17.04.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон у солдата ВСУ
Шеврон у солдата ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Европа найдет способ депортировать украинцев для пополнения рядов ВСУ, чтобы у Украины были людские ресурсы для продолжения конфликта с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ "будет способствовать возвращению на Украину" мужчин призывного возраста для их отправки на фронт.
"Европа прекрасно осведомлена о кадровых проблемах украинской армии. Естественно, тех, кто сбежал в Европу, на Украине всегда расценивали как резерв, который может быть использован, когда наступит критический период. Мне кажется, наступило то время, когда Европа должна помочь своему "гадкому утенку", чтобы пополнить ряды ВСУ", - сказал Шипилин.
По словам политолога, руководители стран Европы понимают, что либо они "подкидывают дрова в топку войны" в виде мужского населения Украины, либо воевать придется самим европейцам.
"Воевать им (европейцам – ред.) самим очень не хочется. Конечно, они предпочтут сохранить свое мужское население и депортируют украинских беженцев, чтобы они погибали в горниле этой войны. Думаю, в Европе доведут до логического завершения пополнение рядов ВСУ силами беженцев", – убежден эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Павел ШипилинФридрих МерцМненияГерманияКоллективный ЗападПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
