Днем +20, а ночью заморозки: погода в Крыму в пятницу
2026-04-17T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В пятницу погода на полуострове сохранится солнечная сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы до минус 2; днем воздух прогреется до +15…+20, в горах до +8…+13 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +18…+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +5...+10, днем +15...+20 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.