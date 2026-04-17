https://crimea.ria.ru/20260417/chislo-postradavshikh-v-dtp-s-uchebnoy-mashinoy-v-kerchi-vyroslo-do-semi-1155301555.html
Число пострадавших в ДТП с учебной машиной в Керчи выросло до семи
2026-04-17T17:28
крым
новости крыма
керчь
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155300800_0:228:517:518_1920x0_80_0_0_97da7847566929a38fe6bc1fb113ff57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и учебным автомобилем в Керчи выросло до семи, правоохранители работают на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла в пятницу днем в районе Куль-Обинского шоссе. Изначально правоохранители сообщили РИА Новости Крым, что пострадали шесть человек, из них двое находятся в реанимации. Сейчас в МВД уточнили информацию.Так, пострадали водитель и четыре пассажира "Газели", а также водитель и пассажир автомобиля "Дэу". Сотрудники Госавтоинспекции Керчи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155300800_0:179:517:566_1920x0_80_0_0_a48cee43222939c8b8ef39b9f5308374.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
