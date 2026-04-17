Число пострадавших в ДТП с учебной машиной в Керчи выросло до семи - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Число пострадавших в ДТП с учебной машиной в Керчи выросло до семи
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и учебным автомобилем в Керчи выросло до семи, правоохранители работают на месте происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и учебным автомобилем в Керчи выросло до семи, правоохранители работают на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла в пятницу днем в районе Куль-Обинского шоссе. Изначально правоохранители сообщили РИА Новости Крым, что пострадали шесть человек, из них двое находятся в реанимации. Сейчас в МВД уточнили информацию.Так, пострадали водитель и четыре пассажира "Газели", а также водитель и пассажир автомобиля "Дэу". Сотрудники Госавтоинспекции Керчи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Крыма.
17:28 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и учебным автомобилем в Керчи выросло до семи, правоохранители работают на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла в пятницу днем в районе Куль-Обинского шоссе. Изначально правоохранители сообщили РИА Новости Крым, что пострадали шесть человек, из них двое находятся в реанимации. Сейчас в МВД уточнили информацию.
"По предварительным данным, 61‑летний водитель автомобиля "Газель Некст" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Дэу", за рулем которого находилась 51‑летняя женщина, проходящая обучение в автошколе. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек", - говорится в сообщении.
Так, пострадали водитель и четыре пассажира "Газели", а также водитель и пассажир автомобиля "Дэу".
"Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - проинформировали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции Керчи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Крыма.
