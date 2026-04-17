Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена
Черниговская теплоэлектростанция (ТЭЦ) на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщает администрация города.
Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена

14:10 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Черниговская теплоэлектростанция (ТЭЦ) на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщает администрация города.

"В ночь на 17 апреля 2026 года Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу. Объекты критической инфраструктуры вновь поражены, что повлияло на стабильность их функционирования", - говорится в сообщении.

Также приостановлена подача горячей воды жителям. Отмечается, что точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.
В пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Власти украинских областей сообщали о массированных ударах по критической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, а также Днепропетровской области.
В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
Удары по Украине: повреждена критическая инфраструктура
Россия нанесла по Украине удар возмездия
 
