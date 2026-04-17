Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена - РИА Новости Крым, 17.04.2026

Черниговская теплоэлектростанция (ТЭЦ) на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T14:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Черниговская теплоэлектростанция (ТЭЦ) на Украине остановила работу после серии взрывов. Об этом сообщает администрация города.Также приостановлена подача горячей воды жителям. Отмечается, что точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.В пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.Власти украинских областей сообщали о массированных ударах по критической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, а также Днепропетровской области.

