Атака ВСУ на Ленобласть – что известно

Над Ленинградской областью с раннего утра военные отражают атаки украинских беспилотников. На данный момент уничтожено 12 целей, зафиксированы повреждения. Об... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T06:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Над Ленинградской областью с раннего утра военные отражают атаки украинских беспилотников. На данный момент уничтожено 12 целей, зафиксированы повреждения. Об этом сообщает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.Пострадавших нет. Боевая работа ПВО продолжается, добавил глава области.Работа аэропорта Пулково приостановлена с половины пятого утра, сообщили в Росавиации. При этом отмечается, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в и из Калининграда.В ночь на 16 апреля украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края. В Туапсе в результате ударов погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах. В детских садах города организовали дежурные группы.Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

