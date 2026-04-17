Атака ВСУ на Ленобласть – что известно
Атака ВСУ на Ленобласть – что известно
Атака ВСУ на Ленобласть – что известно

06:46 17.04.2026 (обновлено: 06:57 17.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Над Ленинградской областью с раннего утра военные отражают атаки украинских беспилотников. На данный момент уничтожено 12 целей, зафиксированы повреждения. Об этом сообщает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания. Также фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе", - написал он в мессенджере Max.
Пострадавших нет. Боевая работа ПВО продолжается, добавил глава области.
Работа аэропорта Пулково приостановлена с половины пятого утра, сообщили в Росавиации. При этом отмечается, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в и из Калининграда.
В ночь на 16 апреля украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края. В Туапсе в результате ударов погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.
В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах. В детских садах города организовали дежурные группы.
Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.
