62 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных ударов ВСУ по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной сбили 62 беспилотника, сообщили РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T07:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных ударов ВСУ по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной сбили 62 беспилотника, сообщили в Минобороны.Над Ленинградской областью с раннего утра пятницы военные отражают вражеские атаки беспилотников. К этому моменту известно об уничтожении 12 целей, повреждены различные строения и авто, сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его данным, в Выборгском районе при падении обломков дронов загорелся склад.Сутками ранее силы и средства Минобороны России подавили и уничтожили 255 вражеских беспилотников. Так, днем в четверг было сбито 48 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем. А в ночь на четверг силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье: уничтожено 207 БПЛА.
07:25 17.04.2026 (обновлено: 07:39 17.04.2026)