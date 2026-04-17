Рейтинг@Mail.ru
62 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260417/62-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1155279474.html
62 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
2026-04-17T07:25
2026-04-17T07:39
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
астраханская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b1a5212438cfdec2d90fd3a1adca7fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных ударов ВСУ по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной сбили 62 беспилотника, сообщили в Минобороны.Над Ленинградской областью с раннего утра пятницы военные отражают вражеские атаки беспилотников. К этому моменту известно об уничтожении 12 целей, повреждены различные строения и авто, сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его данным, в Выборгском районе при падении обломков дронов загорелся склад.Сутками ранее силы и средства Минобороны России подавили и уничтожили 255 вражеских беспилотников. Так, днем в четверг было сбито 48 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем. А в ночь на четверг силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье: уничтожено 207 БПЛА.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9045977ede154f13a7474e90f011a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, астраханская область, белгородская область, брянская область, воронежская область, курская область, ленинградская область, новгородская область, новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом и еще семью регионами России за ночь уничтожили 62 украинских БПЛА

07:25 17.04.2026 (обновлено: 07:39 17.04.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных ударов ВСУ по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной сбили 62 беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 16 апреля до 7.00 17 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей", - говорится в сообщении.
Над Ленинградской областью с раннего утра пятницы военные отражают вражеские атаки беспилотников. К этому моменту известно об уничтожении 12 целей, повреждены различные строения и авто, сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его данным, в Выборгском районе при падении обломков дронов загорелся склад.
Сутками ранее силы и средства Минобороны России подавили и уничтожили 255 вражеских беспилотников. Так, днем в четверг было сбито 48 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем. А в ночь на четверг силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье: уничтожено 207 БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Крымский мост сейчас – ситуация на утро пятницы
08:41Взрыв погремел во Владикавказе – погиб человек
08:36Ракета с космическими аппаратами для Минобороны вышла на орбиту
08:15Удары по Украине: повреждена критическая инфраструктура
07:43Мошенники обманывают россиян при помощи старых объявлений
07:2562 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
07:07В Северном Крыму вода временно станет непригодной для питья
06:46Атака ВСУ на Ленобласть – что известно
06:34В Симферополе вводят новые маршруты общественного транспорта
06:04Дрова для топки войны: что ждет находящихся в Европе украинцев
00:01Днем +20, а ночью заморозки: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 апреля
23:40Крымский мост открыт
23:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:55Атака ВСУ на Туапсе и предотвращенный теракт в Крыму: главное за день
22:38Крымский мост закрыт – что известно
22:21Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос
22:03Пять троп в горы над Ялтой будут закрыты
21:52Путин поприветствовал гостей 48-го Московского кинофестиваля
21:48Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники
Лента новостейМолния