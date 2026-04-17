https://crimea.ria.ru/20260417/35-yarmarok-truda-otkrylis-v-krymu-vo-vsekh-gorodakh-i-rayonakh-1155286682.html

35 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах

2026-04-17T13:30

ярмарка вакансий

крым

работа

кадры

новости крыма

елена романовская

денис кратюк

сергей аксенов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155290462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bad4172939c0af312f4ca807371eafef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в четвертый раз дали старт регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Аналогичные ярмарки, на которых соискатели вакансий и кадровики предприятий могут встретиться на одной площадке, открылись во всех муниципалитетах республики.По ее словам, если еще 12 лет назад на одну вакансию приходилось 4,5 соискателя, то сейчас на одного соискателя приходится 16 вакансий.Самая крупная площадка развернута на базе Крымского федерального университета имени Вернадского. Здесь себе сотрудников ищут и силовые ведомства, и заводы, и фабрики, и предприятия энергетической отрасли, сельского хозяйства."В сельском хозяйстве дефицит кадров не меньше, чем в других отраслях. Мы даже из-за дефицита иногда начинаем смотреть в параллельные отрасли, пытаясь взять оттуда людей для того, чтобы их добавить в нашу тему", - рассказал корреспонденту РИА Новости Крым министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. Он отметил, что сейчас сельское хозяйство кардинально меняется. Если раньше это были простые рабочие профессии, то с учетом выросшего уровня механизации это уже совершенно другой формат специалистов. "И чем выше их уровень, тем они ценнее и тем они для нас важнее", - подчеркнул Кратюк.На ярмарке вакансий присутствуют и другие крымские министры. Для курируемых ими отраслей очень важно, чтобы молодежь, закончившая вузы, не уезжала из региона, а нашла себе достойную работу в Крыму.Всероссийская ярмарка трудоустройства ежегодно проводится с 2023 года по поручению президента РФ, а с 2025 года стала частью нацпроекта "Кадры". Она состоит из двух этапов – регионального и федерального. В 2025 году мероприятие объединило более 934 тыс. участников со всех регионов. В рамках страны по итогам регионального этапа почти 23 тыс. работодателей представили около 523 тыс. вакансий, на федеральном этапе 22,8 тыс. работодателей заявили 529 тыс. рабочих мест. По итогам двух этапов ярмарки трудоустроились почти 120 тыс. человек. За три года проведения ярмарки трудоустроено 384 тыс. человек, рассказали в министерстве труда и социальной защиты Крыма.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

