35 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах
35 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах
35 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах
35 ярмарок труда открылись в Крыму во всех городах и районах

В Крыму на ярмарке труда представили 10 тысяч вакансий

13:30 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в четвертый раз дали старт регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Аналогичные ярмарки, на которых соискатели вакансий и кадровики предприятий могут встретиться на одной площадке, открылись во всех муниципалитетах республики.
"В целом сегодня по республике открыто больше 35 площадок. Более 300 работодателей Крыма предоставят сегодня по всему Крыму почти 10 тысяч вакансий", - назвала цифры заместитель председателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
По ее словам, если еще 12 лет назад на одну вакансию приходилось 4,5 соискателя, то сейчас на одного соискателя приходится 16 вакансий.
Самая крупная площадка развернута на базе Крымского федерального университета имени Вернадского. Здесь себе сотрудников ищут и силовые ведомства, и заводы, и фабрики, и предприятия энергетической отрасли, сельского хозяйства.
"В сельском хозяйстве дефицит кадров не меньше, чем в других отраслях. Мы даже из-за дефицита иногда начинаем смотреть в параллельные отрасли, пытаясь взять оттуда людей для того, чтобы их добавить в нашу тему", - рассказал корреспонденту РИА Новости Крым министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Он отметил, что сейчас сельское хозяйство кардинально меняется. Если раньше это были простые рабочие профессии, то с учетом выросшего уровня механизации это уже совершенно другой формат специалистов.
"И чем выше их уровень, тем они ценнее и тем они для нас важнее", - подчеркнул Кратюк.
На ярмарке вакансий присутствуют и другие крымские министры. Для курируемых ими отраслей очень важно, чтобы молодежь, закончившая вузы, не уезжала из региона, а нашла себе достойную работу в Крыму.
"Я уверен, что сегодня более 35 самых крупных предприятий Республики Крым будут очень интенсивно и активно искать среди вас соратников, тех, кто будет дальше двигать Крым, двигать нашу Россию вперед. Крымская молодежь - самая лучшая", - обратился к молодежи глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший торжественное открытие мероприятия.
Всероссийская ярмарка трудоустройства ежегодно проводится с 2023 года по поручению президента РФ, а с 2025 года стала частью нацпроекта "Кадры". Она состоит из двух этапов – регионального и федерального. В 2025 году мероприятие объединило более 934 тыс. участников со всех регионов. В рамках страны по итогам регионального этапа почти 23 тыс. работодателей представили около 523 тыс. вакансий, на федеральном этапе 22,8 тыс. работодателей заявили 529 тыс. рабочих мест. По итогам двух этапов ярмарки трудоустроились почти 120 тыс. человек. За три года проведения ярмарки трудоустроено 384 тыс. человек, рассказали в министерстве труда и социальной защиты Крыма.
Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит
Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
 
