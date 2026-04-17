Какой сегодня праздник: 17 апреля
Какой сегодня праздник: 17 апреля
Какой сегодня праздник: 17 апреля
17 апреля в России отмечают День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а еще это Всемирный день гемофилии. 304 года назад в России стало... РИА Новости Крым, 17.04.2026
Какой сегодня праздник: 17 апреля

Что празднуют в России и мире 17 апреля

© Фото пресс-службы МВД по РК / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. 17 апреля в России отмечают День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а еще это Всемирный день гемофилии. 304 года назад в России стало дорого носить бороду, а 149 лет назад Толстой дописал "Анну Каренину".

Что празднуют в мире

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в этот день отмечают свой праздник с 2011 года. Он был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010-го в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.
17 апреля благодаря инициативе Всемирной организации здравоохранения, отмечают Всемирный день гемофилии. Дата выбрана не случайно: 17 апреля родился создатель Всемирной федерации гемофилии Фрэнк Шнайбель.
Еще в этот день во всем мире отмечают День денег, День поэзии хайку, в Египте – праздник "цветочного аромата", в Габоне – День женщин, а у американцев – День бесподобных дам.

Знаменательные события

В этот день в 1492 году мореплаватель Христофор Колумб подписал в Санта-Фе договор с испанским монархом, по которому обязался открыть новый морской путь в Индию. В итоге, правда, открыл Америку.
В 1722 году указом Петра I была введена подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год. Немалые деньги по тем временам.
В 1877 году Лев Толстой закончил роман "Анна Каренина".
В 1891 году император Александр III подписал документ о строительстве Великого Сибирского пути (нынче Транссиб). На строительство ушло 25 лет. В результате нескольких реконструкций длина магистрали увеличилась с 7000 до 9288,2 км, что сделало Транссиб самой длинной железной дорогой в мире.
В 1924 году образовалась "Metro-Goldwyn-Mayer" – крупнейшая американская кинокомпания с узнаваемым во всем мире логотипом "рычащий лев".
В 1944 году в этот день фактически завершились Проскуровско-Черновицкая наступательная операция ВОВ, в результате которой советские войска освободили большую часть Правобережной Украины, и Днепровско-Карпатская операция – одно из самых крупных и продолжительных сражений войны.
В 1968 году в этот день в СССР на экраны телевизоров вышел первый выпуск легендарной телепрограммы "В мире животных" с ведущим Александром Згуриди.

Кто родился

В 1820 году родился американец Александр Картрайт, который первым спроектировал бейсбольное поле и придумал свод правил для этой игры. Считается основателем вида спорта.
В 1841 году родился знаменитый российский педагог Александр Герд, создавший методику преподавания естествознания. Благодаря ему в школах и вузах проводятся практические и лабораторные работы.
В 1966 году родился советский хоккеист, вратарь Евгений Белошейкин, призер Олимпийских игр и мастер спорта международного уровня.
В этот день также родились создатель хип-хопа Африка Бамбаатаа, британский актер Шон Бин, английская певица и модель Виктория Бекхэм и российская певица Валерия.
