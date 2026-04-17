10-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T15:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. ВСУ несколько раз обстреляли Белгородскую область, пострадал ребенок. От ударов вражеских БПЛА побиты гражданские машины, посечены кровли частных домов и складских помещений одного из предприятий. Об этом в MAX сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ребенка направили в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования, уточнил губернатор. Кроме того, по его информации, в Белгородском округе в селе Никольское дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате чего у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов.Это не первая атака на Белгородскую область за день. Утром стало известно, что один мирный житель погиб и двое получили различные ранения в результате очередных террористических ударов ВСУ.Днем ранее в результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения в Белгородской области.

