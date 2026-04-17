10-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области 10-летняя девочка ранена при атаке ВСУ
15:56 17.04.2026 (обновлено: 16:22 17.04.2026)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ по Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. ВСУ несколько раз обстреляли Белгородскую область, пострадал ребенок. От ударов вражеских БПЛА побиты гражданские машины, посечены кровли частных домов и складских помещений одного из предприятий. Об этом в MAX сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгороде от удара дрона повреждены сразу 17 автомобилей. Девочке, которая в момент атаки была в одной из машин, стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у нее баротравму", – сказано в сообщении.
Ребенка направили в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования, уточнил губернатор. Кроме того, по его информации, в Белгородском округе в селе Никольское дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате чего у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов.
"В селах Беловское и Репное вследствие падения обломков от сбитых беспилотников посечены кровли двух частных домов и гаража. В поселке Политотдельский беспилотник атаковал территорию одного из предприятий – повреждена кровля складского помещения", – добавил Вячеслав Гладков.
Это не первая атака на Белгородскую область за день. Утром стало известно, что один мирный житель погиб и двое получили различные ранения в результате очередных террористических ударов ВСУ.
Днем ранее в результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения в Белгородской области.
