Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов

В Севастополе полиция задержала 32-летнего местного жителя, который у себя дома выращивал коноплю и псилоциновые грибы для продажи.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 32-летнего местного жителя, который у себя дома выращивал коноплю и псилоциновые грибы для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.В пресс-службе отметили, что севастополец изготавливал из растений наркотики и продавал их знакомым.В ходе оперативно-розыскного мероприятия он сбыл одному из покупателей за 5 500 рублей два свертка с марихуаной весом около 1.4 грамма и два свертка с псилоцином массой около 4.8 граммов.Деятельность подозреваемого пресекли оперативники наркоконтроля. Они обнаружили в квартире мужчины парники с 11 кустами конопли, 16 грибниц, в которых произрастали псилоциновые грибы, а также уже готовые наркотики.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

