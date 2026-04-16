Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
В Севастополе полиция задержала 32-летнего местного жителя, который у себя дома выращивал коноплю и псилоциновые грибы для продажи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.04.2026
Жителю Севастополя за выращивание галлюциногенных грибов и конопли грозит 20 лет тюрьмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 32-летнего местного жителя, который у себя дома выращивал коноплю и псилоциновые грибы для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
В пресс-службе отметили, что севастополец изготавливал из растений наркотики и продавал их знакомым.
"Мужчина в своей квартире создал все необходимые условия для выращивания запрещенки: установил два парника со всем необходимым оборудованием для кустов конопли, а также подготовил грибницы. Полученный урожай он собирал и высушивал для дальнейшей продажи", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскного мероприятия он сбыл одному из покупателей за 5 500 рублей два свертка с марихуаной весом около 1.4 грамма и два свертка с псилоцином массой около 4.8 граммов.
Деятельность подозреваемого пресекли оперативники наркоконтроля. Они обнаружили в квартире мужчины парники с 11 кустами конопли, 16 грибниц, в которых произрастали псилоциновые грибы, а также уже готовые наркотики.
"Всего по месту жительства наркоагрария полицейские изъяли более 900 граммов наркотического средства марихуаны и более 70 граммов псилоцина", - добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
