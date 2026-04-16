Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/zhitel-sevastopolya-poluchil-18-let-strogogo-rezhima-za-sbor-svedeniy-o-pvo-1155256840.html
Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО
Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО
2026-04-16T12:18
2026-04-16T12:28
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d3c03371ac0d2d862745076a651eee1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор и передачу иностранной разведке сведений о российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю. Следователи установили, что подсудимый 1974 года рождения был завербован на территории Севастополя разоблаченным агентом СБУ. По заданию куратора, подсудимый осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных сил РФ. Информация была передана иностранной разведке для использования при нанесении ракетных ударов.Уголовные дела были возбуждены и расследованы следственным отделом УФСБ. С учетом назначенного ранее наказания по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, фигуранта приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением на 1 год и штрафом в размере 330 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу, уточнили силовики.Ранее разоблаченный куратор от СБУ был осужден в октябре 2025 года за подготовку теракта – подрыв железнодорожного моста в Севастополе. Южный окружной военный суд приговорил его к 15 годам колонии строго режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и последующим годом ограничения свободы, а также штрафом в размере 50 тысяч рублей.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9afedac16692ce0f5862cad190ff0310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор данных о ПВО и взрывчатку

12:18 16.04.2026 (обновлено: 12:28 16.04.2026)
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор и передачу иностранной разведке сведений о российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Следователи установили, что подсудимый 1974 года рождения был завербован на территории Севастополя разоблаченным агентом СБУ. По заданию куратора, подсудимый осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных сил РФ. Информация была передана иностранной разведке для использования при нанесении ракетных ударов.
"Кроме того, мужчина хранил по месту жительства компоненты самодельного взрывного устройства: два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство", – сказано в сообщении.
Уголовные дела были возбуждены и расследованы следственным отделом УФСБ. С учетом назначенного ранее наказания по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, фигуранта приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением на 1 год и штрафом в размере 330 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу, уточнили силовики.
Ранее разоблаченный куратор от СБУ был осужден в октябре 2025 года за подготовку теракта – подрыв железнодорожного моста в Севастополе. Южный окружной военный суд приговорил его к 15 годам колонии строго режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и последующим годом ограничения свободы, а также штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
