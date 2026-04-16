Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО

Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО

Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор и передачу иностранной разведке сведений о российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T12:18

2026-04-16T12:18

2026-04-16T12:28

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор и передачу иностранной разведке сведений о российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю. Следователи установили, что подсудимый 1974 года рождения был завербован на территории Севастополя разоблаченным агентом СБУ. По заданию куратора, подсудимый осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных сил РФ. Информация была передана иностранной разведке для использования при нанесении ракетных ударов.Уголовные дела были возбуждены и расследованы следственным отделом УФСБ. С учетом назначенного ранее наказания по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, фигуранта приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением на 1 год и штрафом в размере 330 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу, уточнили силовики.Ранее разоблаченный куратор от СБУ был осужден в октябре 2025 года за подготовку теракта – подрыв железнодорожного моста в Севастополе. Южный окружной военный суд приговорил его к 15 годам колонии строго режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и последующим годом ограничения свободы, а также штрафом в размере 50 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизменуКоординировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужбОт "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму

крым

севастополь

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю