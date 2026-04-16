Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: каждый третий кредит крымчане берут на ремонт и строительство - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/vtb-kazhdyy-tretiy-kredit-krymchane-berut-na-remont-i-stroitelstvo-1155257507.html
ВТБ: каждый третий кредит крымчане берут на ремонт и строительство
Почти каждый третий кредит наличными в Республике Крым и Севастополе оформляется на ремонт и строительство, сообщил ВТБ со ссылкой на собственную статистику. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T12:34
2026-04-16T12:34
втб
кредит
банк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/98/1116529877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f782ae48b992c89db9bbf061b4e9c5d3.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/98/1116529877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60fbd46f94207909902deeee09ff20b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:34 16.04.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПродажа дома
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Почти каждый третий кредит наличными в Республике Крым и Севастополе оформляется на ремонт и строительство, сообщил ВТБ со ссылкой на собственную статистику.
Также в числе лидеров – рефинансирование ранее взятых кредитов (18%) и оплата медицинских услуг (5%).
При этом мужчины чаще берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины более ориентированы на учебу и отдых – они чаще оформляют займы на получение образования и отпуск. Займы на медицинские услуги мужчины и женщины берут примерно в одинаковой пропорции. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в четыре раза чаще, чем холостые.
Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, в 2026 году наблюдается восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок.
"При этом заемщики демонстрируют более осознанный подход: потребительское кредитование становится инструментом долгосрочных вложений – в жилье, транспорт, здоровье. Дополнительным драйвером выступает рефинансирование, позволяющее клиентам оптимизировать долговую нагрузку и перераспределять высвобождающиеся средства на новые цели", – приводятся в сообщении его слова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТБКредитБанк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Крымский мост открыли для проезда
13:31На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
13:23Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
13:09В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина
12:36Крым и Воронежская область подписали соглашение в развитии туризма
12:34ВТБ: каждый третий кредит крымчане берут на ремонт и строительство
12:29Россия нанесла по Украине удар возмездия
12:18Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО
12:12Дни крымского гостеприимства открыли в Воронеже
12:04Херсонская область вторые сутки без света после атак ВСУ
11:57В Севастополе снова закрыли рейд
11:52Крымский мост закрыт - что происходит
11:49В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор
11:23Рейд в Севастополе открыли
11:18Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский
11:08Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ
10:54Село под Алуштой на сутки останется без света
10:46Рейд в Севастополе закрыт
10:44В Феодосии стреляют военные
10:35Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
Лента новостейМолния