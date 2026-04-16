ВТБ: каждый третий кредит крымчане берут на ремонт и строительство
2026-04-16T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Почти каждый третий кредит наличными в Республике Крым и Севастополе оформляется на ремонт и строительство, сообщил ВТБ со ссылкой на собственную статистику.Также в числе лидеров – рефинансирование ранее взятых кредитов (18%) и оплата медицинских услуг (5%).При этом мужчины чаще берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины более ориентированы на учебу и отдых – они чаще оформляют займы на получение образования и отпуск. Займы на медицинские услуги мужчины и женщины берут примерно в одинаковой пропорции. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в четыре раза чаще, чем холостые.Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, в 2026 году наблюдается восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок.
